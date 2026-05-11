Tunisie: TRE - Les transferts dont franchi le cap des 9 milliards de dinars

L'apport financier de la communauté tunisienne établie à l'étranger confirme sa place prépondérante dans l'économie nationale. Selon les derniers indicateurs officiels, les transferts de fonds ont atteint un niveau historique de près de 9 milliards de dinars, ce qui représente désormais environ 7 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de la Tunisie. Cette performance souligne la résilience de l'engagement des Tunisiens résidant à l'étranger envers leur pays d'origine.

Le directeur général de l'Office des Tunisiens à l'Étranger (OTE) a mis en exergue l'importance stratégique de cette manne financière. Il a notamment précisé que la Banque Centrale de Tunisie (BCT) intègre dorénavant ces flux comme une composante structurelle et essentielle de l'épargne nationale en devises étrangères. Ce changement de perception institutionnelle témoigne de la dépendance croissante, mais salutaire, de la balance des paiements envers la diaspora.

Dans un contexte économique mondial mouvant, ces ressources monétaires jouent un rôle de stabilisateur majeur. Elles permettent non seulement de consolider les réserves de change de la banque centrale, mais elles assurent également une couverture partielle du déficit commercial. Au-delà des chiffres, ces transferts constituent un filet de sécurité sociale indispensable pour de nombreuses familles, tout en irriguant le circuit bancaire local.

Face à cette dynamique, les autorités monétaires et l'OTE envisagent de nouvelles stratégies pour optimiser l'usage de ces fonds. L'objectif est de transformer cette épargne de solidarité en un véritable levier d'investissement productif, afin que l'apport de la diaspora ne se limite plus au soutien de la consommation, mais participe activement à la création de richesse et d'emplois sur le territoire tunisien.

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