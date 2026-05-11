Tunisie: Le Kram - Un père assassiné sous les yeux de sa famille, l'auteur condamné à mort

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, vendredi, à la peine de mort un homme reconnu coupable du meurtre d'un père de famille, poignardé devant son épouse et ses deux enfants dans la région du Kram.

Le tribunal a également ordonné le versement de 70 mille dinars à titre de réparation matérielle et morale au profit de la famille de la victime.

Selon les éléments du dossier, les faits remontent au moment où la victime descendait d'un taxi en compagnie de son épouse et de ses deux enfants. Une altercation aurait alors éclaté avec l'accusé, qui proférait des propos contraires aux bonnes mœurs.

D'après les investigations, le suspect a ensuite sorti un grand couteau dissimulé sous ses vêtements avant de porter plusieurs coups au niveau du cœur et de la poitrine de la victime, laquelle a succombé à ses blessures sur place.

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