Tunisie: « La Lettre Jaune » de Walid Nemili chez Hkeyet édition - Plongée en eaux troubles

Thriller psychologique inédit au titre attrayant, « La lettre jaune », a été présenté à la Foire internationale du livre, au stand de Hkeyet Edition. Signé par le chroniqueur et blogueur littéraire Walid Nemili, ce premier roman se laisse lire d'une seule traite et se distingue par son genre si rare en Tunisie... mais très prisé à l'international.

Yasmine, jeune femme tunisienne, trentenaire, ne cesse de recevoir des lettres jaunes, contenant des messages hostiles. Commence, alors, une quête effrénée à la recherche de l'expéditeur mystérieux. Le doute s'installe et la sincérité de toutes les personnes qui entourent la jeune femme est remise en question.

Au fur et à mesure des pages, des secrets refont surface et des relations amicales ou passionnelles surgissent. L'ambiguïté s'installe et la paranoïa prend le dessus chez ce personnage féminin central, qui doit faire face à l'inconnu et lever le voile sur cette personne harceleuse, aux mauvais desseins. Les lettres sont d'un jaune éclatant et les phrases secouent de plus en plus et le lecteur... et son destinataire.

Dans un va-et-vient introspectif, une recherche de soi et au gré des bonds dans le passé et des retours dans le présent, le lecteur se laisse entraîner par ce style d'écriture concis et accessible.

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L'intrigue se dénoue assez rapidement, et le prévisible se fraye un chemin, jusqu'à l'éclaircissement final (s'il y en a...). Walid Nemili, à travers son parcours fructueux, a toujours voué un intérêt aux écrits tunisiens et, plus particulièrement, au roman policier, à suspense en interviewant des auteurs et écrivains internationaux célèbres, citons Franck Thilliez ou Alexis Laipsker. En écrivant, il carbure passionnément pour ce genre littéraire, dans lequel il pourrait encore faire ses preuves. Sa passion se fait sentir.

« La lettre jaune » brille par sa couverture recherchée, qui reflète polar et roman à suspense. Une campagne de promotion réussie, orchestrée autour de nombreuses lettres jaunes, a attiré des lecteurs férus de littérature francophone nouvelle au stand de Hkeyet Edition dans le cadre de la FILT.

Ce genre littéraire, presque inexistant en Tunisie, pourrait prospérer à partir de cette parution, avec l'émergence d'histoires à suspense qui se déroulent dans un contexte tunisien, dans des lieux emblématiques et connus du pays. L'empreinte tunisienne devrait se sentir davantage dans les prochains récits à suspense de l'auteur.