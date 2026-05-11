Tunisie: Le CAB piégé à Sousse - Une pauvreté technique criarde !

Les Cabistes subissent une 3e défaite consécutive...

Que dire si ce n'est le risque de se répéter! On a joué, le week-end passé, la 29e journée du championnat et le CAB n'est toujours pas au point. Il se cherche encore! Ni stratégie de jeu claire, ni empreinte de l'entraîneur sur le terrain. De déception en déception, le large public «jaune et noir» est soumis à la douche écossaise. Contre l'ESS, on a vu une équipe mal inspirée, multipliant les déchets techniques. Et plus on joue et plus ces mêmes défaillances surgissent de nouveau. L'entraîneur, Chiheb Ellili (qui a fini par partir), a fait tourner l'effectif à sa guise, utilisant une vingtaine de joueurs sans pour autant réussir à trouver la bonne formule. Il a tout simplement échoué à stabiliser une formation capable de rivaliser avec des équipes pourtant largement à sa portée, tant sur le papier que dans l'aire de jeu, du moins en apparence.

La pilule ne passe plus...

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Le nombre incalculable d'occasions de but ratées lors de ces trois dernières défaites successives est impressionnant. Mais que fait-on aux entraînements depuis le temps? Parmi la « quantité» des nouvelles recrues, pas un seul joueur n'a émergé du lot? Pas un seul attaquant qui sache mettre le ballon au fond des filets? Et pourtant, Il y a Momar Diop, Ahmed Amri, Ayendi, Berrima, Taimi, Chihi, Nourani, Fellahi, etc. Tout le monde, au sein de la famille cabiste, a su patienter et laissé du temps au temps, mais on n'a rien vu venir au bout du compte.

En 29 journées disputées, le CAB a réussi une moyenne de 0,6 but par match. Quelle «sécheresse» offensive! Face à l'ESS, les camarades de Maktouf ont brillé par leur inefficacité. N'est-ce pas Dridi, Amri, Diop ou encore Ayendi? On a beau essayer de procéder à des coachings multiples, rien n'y fait. Et Bilel Ben Massoud, l'entraîneur-adjoint, sort, comme à chaque fin de partie perdue, expliquer la défaite : «Nous avons créé beaucoup d'occasions de but, mais la concrétisation a fait défaut. Il faut travailler davantage et corriger, lors des prochains matches, les insuffisances».

La saison est pratiquement terminée et on parle encore de remédier aux erreurs. C'est surréaliste! Cette pilule ne passe plus désormais dans les rangs des supporters cabistes. Chiheb Ellili est donc parti, et c'est Sofiene Hidoussi qui va effectuer son énième retour. Quelque chose va changer ?