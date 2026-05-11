Tunisie: Ouverture de la 30e édition du festival des roses de l'Ariana - Aux senteurs de toutes les fleurs

Une nouvelle édition, la 30e, du Festival des roses de l'Ariana, vient de s'ouvrir, du 8 au 17 de ce mois, au parc Bir Belhassen, sous le slogan «Chaque année, la rose de l'Ariana est un amour», en consécration, ainsi, d'une tradition florale bien ancrée dans le temps. Reportage.

Cela fait, alors, trente ans que ce rendez-vous printanier par excellence égaie les journées des riverains et anime le coeur de la ville, embaumant les rues et les ruelles de l'Ariana. A l'entrée du parc, aussi verdoyant, l'exposition record de 147 stands remplit l'environnement d'air frais parfumé, et fleurit tout l'espace qui l'entoure. Ici, ça sent, véritablement, le printemps, plongeant les visiteurs dans un voyage olfactif bien réel.

Les vertus des odeurs et des couleurs

En suivant les dédales du festival, l'on découvre des pépinières d'arbustes et des rosiers, à but décoratif ou de plantation. Et les exposants vantent leurs produits, expliquant leurs vertus d'odeurs et de couleurs et négocient avec les clients leur fourchette de prix. «J'expose, ici, avec mon père, depuis maintenant quatre ans. Basée à la Soukra, aux environs de l'Ariana, notre pépinière regorge de tout genre de plantes pour tout usage.

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Rosier de Damas, Rosier 4 saisons, Geranium et bien d'autres arbustes tels que le romarin, le thym, on vend tout à prix préférentiels», raconte Rafika. Son voisin, Jamel, un exposant tout jeune, mais passionné de fleurs, est venu du Kram, pour participer à ce festival. Lui aussi, il s'est dit profondément attaché à ce créneau, dès son jeune âge. «J'essaie de ne pas rater l'occasion pour me faire connaître et promouvoir davantage mes produits», se targue-t-il, fier.

Mais il n'y pas que les fleuristes. Des artisans potiers et d'autres s'adonnent à la distillation de l'eau de rose et des plantes médicinales et aromatiques. Leurs métiers semblent, selon eux, intimement liés. L'expo-vente des vases en terre cuite et de l'eau florale vient ainsi compléter ce tableau artistique.

On cultive beauté et écocitoyenneté

En fait, loin du vacarne de la ville, s'installe la fête des roses, cultivant ainsi beauté et écocitoyenneté et suscitant une sorte d'engagement typiquement personnel. Car, dans nos jardins ou sur nos balcons, l'on peut toujours vivre l'instant printemps, aux senteurs naturelles des roses et des plantes d'ornement. A cette même période de l'année, le festival des roses de l'Ariana scelle l'histoire d'amour qu'il partage avec Dame nature et répand dans tous les coins les parfums d'antan.

Au fil des éditions, cette fête des roses gagne en notoriété, fidélisent de nouveaux fans à une telle tradition qui met en valeur les fleurs, comme un fameux produit du terroir, créant, depuis longtemps, un trait distinguant la région.

En marge de ce festival, figure tout un programme d'animation, d'activités culturelles et du show spectaculaire. Tout a commencé par un grand carnaval qui s'est déroulé, vendredi après-midi, sur fond d'animation de la rue. Et la fête continue..