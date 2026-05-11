Tunisie: Cawtar - Clôture du projet « Catalyser l'Entrepreneuriat Inclusif » - De l'idée à la concrétisation

Lancé depuis une année bien chargée d'initiatives privées, le projet «Catalyser l'entrepreneuriat inclusif : vers un écosystème innovant et durable (Ceiid)» vient de prendre fin, couronnant ainsi un partenariat étroit établi entre le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (Cawtar) et la GIZ, à travers son Centre de transformation digitale. L'atelier de sa clôture a eu lieu, le 30 avril dernier, à Tunis.

Ce projet, bien finalisé, a été motivé par un contexte général marqué par la dynamique croissante d'un écosystème entrepreneurial, notamment à travers le développement des startups et des très petites entreprises (TPE). Toutefois, cette chance d'investir n'est pas donnée à tous, et paraît moins équitable. « L'accès des femmes et des groupes vulnérables tels que les personnes en situation de handicap ou issues de zones rurales demeure limité.

Ces populations font face à des obstacles structurels, notamment un accès restreint aux financements, aux compétences techniques et à des dispositifs d'accompagnement adaptés, freinant ainsi leur pleine participation à l'économie », lit-on dans la note conceptuelle du projet formulée par Cawtar.

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Et, par conséquent, Cawtar avait de quoi tendre la main à cette catégorie de promoteurs en difficulté, aidé par la GIZ, avec un financement global avoisinant 150 mille euros. Pour atteindre ses objectifs, ce projet «Catalyser l'entrepreneuriat inclusif (Ceiid)», d'ailleurs comme l'indique son intitulé, avait tout mis en oeuvre pour favoriser l'inclusion socioéconomique des bénéficiaires.

120 bénéficiaires au total

Selon Cawtar, il s'est articulé autour de deux axes majeurs: Renforcement institutionnel des Organisation de support aux entreprises OSE, d'un côté, et soutien des TPE et startups, de l'autre, afin de promouvoir un écosystème numérique inclusif et innovant. Ceci étant, de par le rôle clé de ces OSE dans l'accompagnement personnalisé des entrepreneurs, soit de l'idée à la concrétisation. Sauf que leur capacité à intégrer des approches inclusives et à proposer des services adaptés aux besoins spécifiques du public cible devait être renforcée.

Mis en oeuvre par le Cawtar en partenariat avec le Digital transformation Center de la GIZ Tunisie et soutenu par l'Initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste (Invest for Jobs)» du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), ce projet semble avoir honoré ses engagements.

Il a permis de renforcer les capacités de 21 OSE et d'accompagner environ 105 startups et micro-entreprises, soit 120 bénéficiaires au total. Et ce, à travers un programme de formation englobant l'entrepreneuriat, l'éducation financière, tout en intégrant des dimensions digitales et inclusives dans leurs activités, à même de répondre aux exigences du marché.