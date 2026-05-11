Tunisie: Ligue 1 - 29e Journée - Le CSS en roue libre

Les Sfaxiens n'ont eu aucune difficulté à venir à bout d'une formation marsoise jouant sans réelle motivation.

Pour les Marsois, la confrontation contre les Sfaxiens s'apparentait à une simple formalité, eux qui ont assuré leur maintien depuis la précédente journée. Par ailleurs, le coach banlieusard, Ameur Derbal, en a profité pour donner sa chance au jeune gardien de but, Ahmed Soltani. Sauf que celui-ci, âgé seulement de 16 an, n'a résisté que cinq petites minutes avant d'encaisser son premier but. Une ouverture précore du score pour le CSS, signée Nour Karoui (5').

En deuxième mi-temps, Emmanuel Ogbole a doublé la mise à la 57' avant que Mohamed Salah Mehadhebi n'enfonce le clou à la 76'. Une victoire facile qui permet aux Sfaxiens de consolider leur troisième place au classement.

De leur côté, les Etoilés ont retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant à domicile face aux Cabistes (1-0). Le but de la victoire est l'oeuvre de Yassine Chaabani (18').

Quant aux Zarzissiens, ils ont aligné la passe de deux après avoir remporté une courte victoire à domicile devant les Métlaouis (1-0). Le but de la victoire des Zarzissiens est signé Hedi Jertila (4').