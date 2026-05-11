Afrique: Derby de la capitale - Le ministère de l'Intérieur annonce des mesures de circulation exceptionnelles

À l'approche du choc tant attendu entre l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain, qui se tiendra ce dimanche 10 mai 2026 à 16h00, le ministère de l'Intérieur a déployé un dispositif de circulation d'envergure. Entre routes bouclées et accès réglementés, voici tout ce qu'il faut savoir pour rallier le stade Hammadi Agrebi sans encombre.

Le ministère de l'Intérieur ne laisse rien au hasard pour cette 14ème journée de Ligue 1. Afin de canaliser la ferveur des supporters et d'éviter la paralysie des axes routiers, une interdiction stricte de circuler et de stationner sera appliquée sur la Route Nationale n°1. Ce blocage concernera le tronçon reliant le carrefour Chouchet Radès à celui de Borj El Ouazir-Zahra, et ce, de 11h00 jusqu'à 20h00. Seuls les spectateurs munis de leurs précieux sésames -- billets ou abonnements -- pourront franchir ces barrages.

Pour fluidifier l'entrée dans l'enceinte, les autorités annoncent une ouverture des portes dès 12h30. Les services de sécurité recommandent d'ailleurs une arrivée anticipée pour éviter les bousculades de dernière minute. Un contrôle rigoureux sera mis en place dès les accès périphériques, notamment à l'entrée côté autoroute, à Oued Meliane ou encore aux carrefours BSB et Nobo, où la présentation de l'abonnement sera systématiquement exigée.

Un plan de stationnement sectorisé

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La stratégie de gestion des flux repose sur une séparation stricte des catégories de supporters dès l'approche du stade. Les détenteurs de billets « Virage » et « Pelouse » devront impérativement se diriger vers le parking Sud. Pour l'atteindre, trois itinéraires sont privilégiés : le passage par l'autoroute sud via l'échangeur de Borj El Ouzir, le transit par la Cité Nouvelle depuis la Route Nationale n°1, ou encore la traversée du Village Méditerranéen après le carrefour Nobo.

De leur côté, les spectateurs des zones « Tribune » et « Enceinte » sont invités à rejoindre le parking Nord. Leur parcours passera soit par l'échangeur principal du stade, soit par le carrefour BSB en venant de Chouchet Radès. Quant aux invités de prestige, journalistes et détenteurs de loges, leur accès reste exclusif via l'entrée principale du stade.

Un appel au civisme et à la prudence

Au-delà de la logistique, le ministère de l'Intérieur insiste sur la sécurité des biens et des personnes. L'occupation des parkings officiels est présentée comme une nécessité absolue pour garantir la fluidité lors de la sortie des foules au coup de sifflet final. Les autorités appellent également à la plus grande vigilance sur la route, fustigeant au passage les comportements à risque tels que la conduite imprudente, le transport de passagers en surnombre ou le recours au transport clandestin. Un derby réussi commence d'abord par un trajet sécurisé.