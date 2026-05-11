Tunisie: La Télévision Tunisienne élue à la vice-présidence de la COPEAM

L'Établissement de la Télévision Tunisienne a été élu, à l'unanimité, à la vice-présidence de la Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen, en la personne de son PDG Chokri Ben Nassir, et ce, lors des travaux de la 33e Conférence annuelle de la COPEAM, tenue du 7 au 9 mai à Tunis.

Dans un communiqué publié, samedi, l'institution a souligné que cette élection confirme la position de la Tunisie sur la scène médiatique régionale et internationale, ajoutant que l'édition 2026 de la Conférence annuelle de la COPEAM a une valeur symbolique spéciale, puisqu'elle coïncide avec le 60e anniversaire de la télévision tunisienne et le 30e anniversaire de la COPEAM, « un double jalon qui invite à la fois à la réflexion et à une vision tournée vers l'avenir ».

Placée sous le thème « Médias audiovisuels et sociétés : acquis saillants et défis futurs « , la conférence a réuni des dirigeants de médias, des experts et des professionnels venus de la Méditerranée, d'Europe et d'Afrique. Les débats ont porté sur les mutations majeures du secteur, notamment la révolution numérique et le développement de l'intelligence artificielle.

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Une attention particulière a été accordée à la relation avec les publics et aux moyens à même de renforcer le dialogue avec les citoyens et de repenser les stratégies pour renouer avec les jeunes générations, notamment la Génération Z et la Génération Alpha, dont les habitudes de consommation médiatique sont de plus en plus orientées vers les plateformes en ligne et les réseaux sociaux.

Le congrès a aussi été l'occasion de réaffirmer l'importance de la coopération entre les institutions médiatiques du bassin méditerranéen à travers l'échange d'expertises et de programmes de formation, le développement de coproductions et l'accélération de la transformation numérique.

La Télévision Tunisienne a, à cette occasion, exposé ses projets de modernisation de ses infrastructures techniques et d'amélioration de la qualité de ses contenus culturels et informatifs.