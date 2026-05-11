Tunisie: Ligue 1 - 29e Journée-Derby EST-CA à Radès (16h00) - Le match de la saison

S'ils veulent conserver leur titre de champions de Tunisie, les "Sang et Or" n'ont qu'une seule option : gagner le derby.

Cela fait des années que le derby n'a pas été aussi décisif dans la course au titre. Ce n'est donc pas un hasard que dans la désignation des matchs, le derby a été choisi pour clôturer cette 29e journée, outre qu'il accapare cet après-midi dominical.

Tous les regards seront donc tournés vers l'Olympique de Radès où le derby se jouera à guichets fermés devant 27 000 supporters "Sang et Or" qui porteront à bout de bras Yassine Meriah et ses camarades avec pour un seul mot d'ordre : gagner le derby, étape essentielle pour la conservation du titre de champion de Tunisie.

Les "Sang et or" occupent la deuxième place au classement, accusant deux points de retard par rapport au leader clubiste. En dépit de ce retard de deux points, les Espérantistes sont toujours maîtres de leur destin, à condition de gagner les deux matchs restants du championnat, cet après-midi contre les Clubistes Africains, avant de s'imposer jeudi à Ben Guerdane.

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La mission n'est guère de tout repos, certes, mais n'est pas impossible non plus. Ceci dit, les hommes de Patrice Beaumelle, les attaquants en particulier, doivent cravacher dur pour conserver leur titre de champions. Ils doivent procéder par étape : gagner tout à l'heure, car seule la victoire compte aujourd'hui. A défaut, le déplacement de Ben Guerdane ne sera d'aucune utilité.

Bref, le derby est, par excellence, le match de la saison pour les "Sang et Or" qui, après avoir été éliminés en Ligue des champions, doivent préserver leurs titres nationaux, Championnat et Coupe de Tunisie, pour se consoler et sauver leur saison.

Mohamed Dräger : absence prolongée

Patrice Beaumelle abordera son premier derby alors que la défense enregistre trois absences de taille. Il y a d'abord Béchir Ben Saïd, blessé aux entraînements. Le premier gardien "sang et or" s'entraîne en solitaire depuis une semaine et ne reprendra les entraînements collectifs que demain.

Il y a aussi l'arrière droit, Mohamed Dräger, qu'on pensait pouvoir récupérer à temps pour le derby, mais il manquera finalement à l'appel. Pour rappel, Dräger a été touché à l'épaule lors du match de championnat contre le CAB.

Enfin, Hamza Jelassi est suspendu pour avoir été expulsé contre la JSO. ll sera remplacé par Yassine Meriah qui devra être associé à Mohamed Amine Tougaï dans l'axe central. Ce dernier s'est entraîné en solitaire pour suivre un travail spécifique, avant de reprendre les entraînements collectifs. A moins d'une mauvaise surprise de dernière minute, Tougaï est fin prêt pour le derby. Quant à Mohamed Ben Ali, Yan Sasse et Kouceila Boualia, ils se sont entraînés normalement avec le groupe et sont opérationnels.

A noter que l'équipe est en mise au vert depuis vendredi.