Tunisie: Ligue 1 - 29e Journée-Derby EST-CA à Radès (16h00) - Une formule équilibrée

Benzarti comptera sur un onze complémentaire qui alliera solidité et vivacité. C'est sur le plan mental qu'il a axé plus le travail.

Ce derby est spécial pour le CA comme pour l'EST. En quelque sorte, c'est la finale du championnat. Les Clubistes, avec deux points d'écart au classement, ont une marge intéressante mais pas suffisante. Il est primordial de gagner pour se proclamer champion, ou faire match nul et préserver son avance en attendant le dernier match face à l'OB.

Avec des statistiques défavorables au derby quand il est visiteur, le CA devra être sobre pour tenir face à une EST déchaînée et soutenue par son public. Et Faouzi Benzarti, qui dispute l'un des matches les plus sensibles de sa carrière, reste une variable clé dans ce derby des joueurs oui, mais aussi des entraîneurs.

Avec la meilleure défense du championnat, Benzarti ne compte pas chercher le nul, mais, au pire des cas, il le prendra comme un bon résultat. Son plan est de compter sur un onze équilibré entre tâches défensives et offensives, un groupe qui sait gérer ses moments forts et qui sait gérer le derby, un match généralement unique et spécial. Chamekh, Zaalouni, Shili, Ben Abda et Chrifi ont, certes, du travail à faire en défense, tout comme les milieux.

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Bien gérer les premières 20' et fermer les espaces, tout en cherchant les transitions et le jeu direct pour piéger la défense adverse, Benzarti sait bien que s'il parvient à marquer, ses joueurs seront plus à l'aise pour la suite. Il n'y a pas de scénario dans un match fou comme un derby, mais il y a des situations de jeu, des rôles à assumer et bien sûr des choix à faire.

Fidèle à son habitude, Benzarti ne devra pas changer ses plans ni d'ailleurs ses hommes. Le milieu de terrain clubiste devra réussir son match : les Zemzmi, Chrimi, Khan et Harzi vont devoir se surpasser et évoluer comme ils l'ont fait lors de la deuxième mi-temps face au ST.

Le mental surtout

Le match de la saison ? Certainement oui, et cela suppose une inévitable pression sur les joueurs. Là, Faouzi Benzarti est tenu de bien motiver ses joueurs, de les aider à être au top de la forme et cela passe par le mental. Lui qui en a vu durant toute sa carrière et qui a disputé maints matches aussi lourds en enjeu. Dans ce genre de matches, la personnalité du joueur, le cran et la motivation comptent plus que l'aspect technique.

L'entraîneur clubiste a beaucoup travaillé sur ce plan et a d'ailleurs tant parlé à ses joueurs. Le CA est devant un match fatidique dans son parcours. Son destin est encore en main, il ne faut jamais l'oublier.