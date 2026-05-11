Congo-Kinshasa: Les promotions sur les produits proches de l'expiration divisent les avis des consommateurs à Kinshasa

Dans les supermarchés et marchés de la capitale congolaise, la vente promotionnelle d'articles dont la date de péremption approche se généralise. Si ces rabais séduisent les ménages au budget limité, ils soulèvent des inquiétudes majeures quant à la sécurité sanitaire des consommateurs.

Les avis des clients sont partagés

Les reporters de Radio Okapi qui se sont rendus dans certains supermarchés ce week-end à Kinshasa ont constaté que, dans les rayons, des étiquettes rouges signalent d'importantes réductions sur une large gamme de produits : biscuits, produits laitiers, conserves ou encore surgelés. Pour de nombreux Kinois, ces promotions représentent une opportunité d'économiser dans un contexte économique difficile.

Cependant, une partie de la clientèle rencontrée sur place a fait part de sa méfiance, estimant que les prix bas ne justifient pas de compromettre sa santé.

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Selon le nutritionniste-diététicien Stany Kalambayi, la dangerosité de ces produits dépend de plusieurs facteurs, notamment :

La nature du produit ;

Le respect des conditions de conservation ;

L'état de santé général du consommateur.

Un besoin de régulation et de contrôle

La multiplication de ces « ventes flash » sur des certains produits inquiète certains défenseurs des droits des consommateurs. Bien que la pratique ne soit pas illégale tant que la date limite n'est pas dépassée, la qualité réelle des articles après un stockage parfois précaire pose question.

Face à ce constat, ces défenseurs multiplient les appels pour que les autorités compétentes renforcent les contrôles sur les marchés et dans les grandes surfaces. L'objectif est de garantir que ces promotions ne se transforment pas en menace pour la santé publique.