Congo-Kinshasa: L'organisation Caravane panafricaine appelle les jeunes de Kananga à promouvoir la paix

11 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'organisation Caravane panafricaine pour la paix appelle les jeunes de Kananga à s'impliquer activement dans la résolution des conflits au sein de leur communauté.

En séjour à Kananga vendredi 9 mai, John Anipenda, porte-parole de cette organisation, a indiqué que cette initiative vise à promouvoir un message de cohésion nationale et de solidarité à travers les provinces du pays.

Il a également précisé que son organisation est un mouvement itinérant dont l'objectif principal est de mobiliser les jeunes congolais autour des valeurs de paix et de stabilité.

« La jeunesse ne doit plus être un instrument de violence, mais plutôt le moteur d'un changement positif pour le développement de la République démocratique du Congo », a-t-il ajouté.

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Sensibilisation et dialogue communautaire

Lors de son séjour à Kananga, la délégation de cette organisation, venue de Kinshasa, a multiplié les échanges avec les différentes couches sociales. Les activités se sont notamment concentrées sur :

La promotion de la coexistence pacifique entre les communautés ;

La lutte contre les discours de haine et la manipulation politique des jeunes ;

Le renforcement du sentiment d'appartenance à une nation unie.

Pour John Anipenda, cette mission à Kananga est une étape cruciale pour consolider les acquis de la paix dans une région qui a soif de stabilité et de progrès social.

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