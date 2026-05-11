Afrique: Sommet 'Africa Foward' - Une dizaine de chefs d'Etat dont Bassirou Diomaye Faye à Nairobi

Une dizaine de dirigeants dont le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye sont déjà dans la capitale kenyane où le ballet des chefs d'Etat se poursuit pour les besoins du sommet "Africa Forward : partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance" prévu lundi et mardi.

Les présidents de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Sierra Leone, du Liberia, du Botswana, sont déjà dans la capitale kenyane pour prendre part au sommet Africa Forward.

Le président français Emmanuel Macron, en provenance d'Égypte, est arrivé dimanche à Nairobi où il a animé une conférence de presse avec son homologue Kenya William Ruto.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la capitale kenyane, ce dimanche.

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Les présidents guinéen et togolais ainsi que le dirigeant malgache sont également annoncés au sommet.

Le président de la Banque africaine de développement (BAD) et le Secrétaire général de l'ONU sont à Nairobi.

En froid avec la France, les dirigeants de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), Mali, Niger et Burkina Faso, seront absents du sommet.

Le Kenya et la France organisent conjointement, lundi et mardi, le sommet "Africa Forward : des partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance".

La rencontre qui se tiendra au Kenyatta International Convention Centre (KICC) vise à "trouver des solutions s'appuyant sur les actions des gouvernements et des organisations internationales, du secteur privé, des jeunes entrepreneurs et de la société civile pour répondre aux problématiques d'intérêt commun pour la France et les pays africains".

Le sommet de Nairobi marque une étape majeure dans les relations entre la France et le continent africain dans le sillage du discours prononcé par le président Emmanuel Macron à Ouagadougou, en 2017.

Il est le premier sommet de ce type à être organisé et co-présidé avec un pays anglophone.

La rencontre s'inscrit dès lors dans la continuité du Sommet sur le financement des économies africaines de Paris en 2021, du Sommet pour le nouveau pacte financier mondial de Paris en 2023 et du Sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne de Luanda en novembre 2025.

La première journée est plus ouverte aux acteurs non étatiques avec la participation d'États, le secteur privé, le monde de la culture, le secteur sportif.

Elle est axée sur le thème "Inspire Connect" (inspirer et connecter) avec plusieurs événements prévus à l'université de Nairobi autour d'un forum d'affaires qui va réunir près de 2 000 participants.

Un des temps forts de cette séquence sera un événement autour de la Jeunesse, appelé "Future Makers", où les présidents, kényans et français auront un dialogue avec environ 400 jeunes du continent africain et du Kenya.

Le dialogue tournera autour des questions des nouvelles technologies et de la voie de l'Afrique dans le monde.

La restitution des biens culturels sera également au menu de la première journée.

Dans le domaine du sport, la transmission de l'héritage des JO Paris 2024 sera abordée en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le premier événement olympique africain jamais organisé en Afrique.

La France se veut "dans une logique et une dynamique très forte" avec 65 milliards d'euros d'échanges commerciaux par an en moyenne, 500 000 emplois créés par les entreprises françaises en Afrique.

La deuxième journée est consacrée au sommet des chefs d'État avec la participation de plus d'une trentaine de pays représentés.

Après la plénière d'ouverture, il est prévu un moment d'échange avec une coalition d'acteurs économiques, une quarantaine d'acteurs économiques, de PDG, africains et français.

Le sommet abordera la réforme de l'architecture financière internationale, la transition énergétique, l'industrialisation verte, l'économie bleue, la connectivité, l'intelligence artificielle, l'agriculture durable et la santé.

Les questions de formation et d'emploi des jeunes, de souveraineté et de compétitivité seront au coeur des discussions. Le sommet évoquera également les enjeux de paix et de sécurité en soutien des médiations africaines et des actions de l'Union Africaine.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward viendront nourrir la préparation du sommet du G7, que la France accueillera à Evian du 15 au 17 juin.