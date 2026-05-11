Sénégal: Une équipe d'enseignants chercheurs et d'étudiants de l'UCAD élaborent le plan de développement communal de Fandène

Fandène — Une équipe de vingt enseignants-chercheurs et d'étudiants en management des territoires au département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a séjourné, du 5 au 9 mai, dans la commune de Fandène (Thiès, ouest), dans le cadre d'un stage rural, visant à doter cette collectivité d'un plan de développement communal.

"Nous sommes là, après une longue discussion avec la commune, puisque nous avons la compétence pour l'accompagner spécifiquement dans l'élaboration d'un plan de développement communal", a notamment déclaré le professeur Sidiya Badiane, enseignant-chercheur à l'UCAD, spécialisé en management des territoires, lors de la cérémonie de restitution.

L'équipe dépêchée à Fandène est composée d'enseignants-chercheurs et d'étudiants en licence professionnelle évoluant dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la gestion des collectivités territoriales.

"Ces étudiants appelés à être reversés dans le monde du travail, peuvent après leur formation devenir des agents techniques dans les collectivités territoriales. Il s'agir d'une dynamique que nous enclenchons avec la commune de Fandène", a fait savoir le coordonateur de l'équipe.

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La mission de cinq jours à Fandène s'inscrit dans le cadre du service à la communauté qui fait partie des missions des universités, a-t-il ajouté.

Selon l'enseignant-chercheur, l'université regorge de compétences et doit sortir des quatre murs pour accompagner le développement socio-économique des territoires dans tous les domaines.

L'élaboration du plan de développement communal de Fandène est le résultat d'un processus participatif incluant des enquêtes de terrain auprès des habitants et une analyse rigoureuse des données administratives existantes,

Le plan de développement communal est un outil "indispensable pour éviter un pilotage à vue et assurer une croissance structurée de la municipalité", a souligné le professeur Sidiya Badiane.

"Une commune qui n'a pas de plan de développement est une commune qui n'envisage pas son avenir", selon lui, car "les objectifs de développement doivent être adossés à des indicateurs, avec une situation de référence permettant d'établir un point de départ et d'envisager l'horizon à court terme, moyen à long terme. comment la trajectoire de développement d'une commune peut être menée ?".

Le maire de Fandène, Augustin Tine, s'est réjoui que sa commune bénéficie de l'expertise et des savoirs des universités, dans le domaine du management des territoires particulièrement.

"C'est le département de géographie de la faculté des Lettres et sciences humaines qui est venu à Fandène pour nous aider à perfectionner un plan de développement communal, un outil indispensable pour l'avenir de cette commune", s'est-il félicité.