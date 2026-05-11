Afrique: Les présidents Macron et Ruto en 'chefs de file' d'une approche partenariale Afrique-France 'gagnant-gagnant'

Le président français Emmanuel Macron et son homologue kenyan, William Ruto, vont tenter d'impulser, lundi et mardi, à Nairobi, une nouvelle approche partenariale gagnant-gagnant et inclusive entre l'Afrique et la France, lors du sommet Africa Forward qui s'ouvre lundi, pour deux jours, dans la capitale kenyane.

Ce grand rendez-vous économique et diplomatique verra la participation d'une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement, des acteurs du secteur privé, de la société civile, du monde de la culture et du sport africains et français.

Le chef de l'Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est envolé ce dimanche pour Nairobi où il va assister à ce sommet Afrique-France.

Près de dix ans après son discours à Ouagadougou en novembre 2017 où M. Macron prônait un partenariat renouvelé avec les pays africains, la capitale kényane accueille un sommet Afrique-France censé jeter les bases de cette nouvelle relation.

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Ce sommet, intitulé "Africa Forward : partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance" est une initiative des gouvernements français et kenyan.

Le président Emmanuel Macron et son homologue kenyan William Samoei Ruto avaient confirmé la décision d'organiser ce sommet, en septembre 2025, à New-York, en marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies.

Le sommet Africa Forward "s'inscrit dans le renouvellement des relations entre la France et les pays africains, fondées sur des partenariats mutuellement avantageux", indiquaient Paris et Nairobi dans un communiqué conjoint.

La rencontre qui se tiendra au Kenyatta International Convention Centre (KICC) vise à "trouver des solutions s'appuyant sur les actions des gouvernements et des organisations internationales, du secteur privé, des jeunes entrepreneurs et de la société civile pour répondre aux problématiques d'intérêt commun pour la France et les pays africains".

Le président Emmanuel Macron, arrivé dimanche à Nairobi, rappelle avoir engagé, depuis 2017, "une transformation profonde de la relation entre la France et l'Afrique", soulignant vouloir "bâtir des partenariats d'égal à égal, fondés sur des intérêts partagés et des résultats concrets".

Dans cette dynamique, il estime que le Sommet "Africa Forward" à Nairobi "marquera une étape décisive", car "pour la première fois, la France et un pays africain anglophone coprésident ce rendez-vous, symbole d'une relation ouverte et tournée vers l'avenir".

"Ce Sommet rassemblera États, entreprises, jeunesses, artistes et diasporas. Car la relation entre la France et l'Afrique ne se décrète pas : elle se construit sur le terrain, par celles et ceux qui innovent, entreprennent et créent", a-t-il dit sur le site d'informations de l'évènement.

Selon lui, la "priorité" est claire : "accélérer les investissements, renforcer nos partenariats dans la santé, l'éducation, l'agriculture, le numérique, l'énergie et les infrastructures...".

Dans la capitale kenyane, plus de 2 000 acteurs "économiques seront mobilisés pour transformer les ambitions en projets et les projets en résultats", a-t-il annoncé.

Le secteur privé, estime-t-il, "est un moteur central de cette nouvelle dynamique", mais au-delà de l'économie, "un message politique s'impose : l'Afrique doit être pleinement au coeur des décisions mondiales".

William Ruto : "Débloquer des capitaux, intensifier l'innovation"

"Paix, climat, technologies, prospérité : aucun de ces défis ne pourra être relevé sans elle. C'est pourquoi nous portons une réforme ambitieuse de la gouvernance internationale, pour un multilatéralisme plus juste, plus représentatif et plus efficace", a affirmé le président français.

À l'approche du G7 prévu au mois de juin, à Évian (France), il estime que "le Sommet de Nairobi sera un moment de vérité. Celui d'une relation refondée entre la France et l'Afrique : lucide, exigeante, et résolument tournée vers l'action".

"C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à Nairobi, en République du Kenya, à l'occasion du tout premier Sommet Africa Forward, coorganisé par le Kenya et la France au Centre international de conférences Kenyatta et à l'Université de Nairobi (...)", a déclaré le président William Ruto.

Le Kenya, a-t-il poursuivi, "berceau de l'humanité, est fier de vous accueillir à nouveau sur le sol africain, là où l'histoire a commencé et où l'avenir se construit activement".

L'Afrique qui "se trouve à un tournant" est un continent "porté par une population jeune et en forte croissance, à la fois créative, ambitieuse et déterminée à traduire les idées en initiatives, et les initiatives en perspectives concrètes", a-t-il souligné.

Selon lui, "l'innovation n'est pas une aspiration lointaine pour nos pays : elle est d'ores et déjà un moteur de progrès".

"Les solutions africaines façonnent les discussions mondiales" concernant la technologie financière, l'intelligence artificielle, l'agriculture adaptée au changement climatique ou les sources d'énergie renouvelables", a-t-il dit.

Toutefois, relève le président kenyan, "ce potentiel immense s'accompagne d'une responsabilité tout aussi urgente : celle de mobiliser les investissements, les partenariats et les cadres de financement nécessaires pour transposer ces perspectives à grande échelle de manière durable et inclusive".

Le Sommet de Nairobi s'inscrit d'ailleurs "dans ce contexte de dynamisme, d'ambition et de détermination", selon M. Ruto, soulignant que "cette rencontre de haut niveau témoigne d'un partenariat renouvelé et orienté vers l'avenir entre l'Afrique et la France, fondé sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et un engagement certain en faveur de résultats concrets".

Il a appelé à dépasser "sciemment les récits hérités du passé pour construire une relation définie par la cocréation, les co-investissements et des effets mesurables, une relation dans laquelle l'Afrique n'est pas envisagée comme une frontière, mais comme un partenaire moteur pour la croissance mondiale".

Ce premier Sommet Africa Forward réunira des chefs d'État et de gouvernement, des entreprises, des acteurs de la finance et de l'innovation, des jeunes et des membres de la société civile pour "parvenir rapidement à des solutions applicables dans les domaines prioritaires", a-t-il rappelé.

Le dirigeant kenyan cite la paix et la sécurité, la transition énergétique et l'industrialisation verte, la réforme de l'architecture financière internationale, l'agriculture durable à valeur ajoutée, l'intelligence artificielle et la transition numérique, l'économie bleue et les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire.

"Notre objectif commun est clair : débloquer des capitaux, intensifier l'innovation, renforcer les liens en matière de commerce et d'investissements et créer des trajectoires vers une croissance inclusive qui soient à la fois résilientes et durables, sous l'impulsion de l'Afrique", a-t-il dit.

Selon lui, la France et le Kenya, en tant que coorganisateurs du Sommet, " sont déterminés à offrir une plateforme permettant d'aligner politiques, capitaux et innovation".