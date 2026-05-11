Sénégal: Un spécialiste déplore les pertes après récolte dans la Vallée et dans la zone des Niayes

Saint-Louis — Amadou Fall, technicien supérieur à la direction régionale du développement rural (DRDR) de Saint-Louis (nord) , spécialisé dans les produits horticoles, a déploré les pertes post-récoltes dans la Vallée du fleuve Sénégal et dans la zone des Niayes, où les producteurs réalisent de "belles performances".

"Nos producteurs de la Vallée et des Niayes réalisent de bonnes récoltes mais nous perdons tout après la récolte", a regretté M. Fall.

Pour lui les variétés concernées par ces pertes post-récoltes sont principalement l'oignon, la tomate et la papaye.

Il s'exprimait samedi à Bango en marge de la première édition de la Fête des récoltes, initiée par Hub agricole du Nord, une entité qui oeuvre dans la vulgarisation et la promotion des bonnes pratiques agricoles.

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Amadou Fall a, par ailleurs, prodigué des conseils aux femmes productrices qui s'activent dans le maraichage afin de leur permettre de mieux conserver leurs produits le plus longtemps possible avec des techniques de stockage et de transformation.

De son côté Ndiamé Badara Sadio du Service département du développement rural (SDDR) , a formulé des recommandations à l'endroit des producteurs, les invitant à explorer les marchés avant de produire.

"Il faut produire pour vendre et non produire puis vendre", a-t-il suggéré, notant l'importance pour le producteur de trouver un marché avant de se lancer dans une quelconque campagne.

M. Sadio a reconnu les problèmes de conservation auxquels font face les producteurs avant de souligner que les autorités "en sont conscientes et cherchent des solutions".

"Des initiatives ont démarré pour doter la région de Saint-Louis d'assez de chambres froides et de magasins de stockage", a-t-il ajouté.

Mohamed Seck, directeur du Hub du Nord, structure initiatrice de la Fête des récoltes a fait part de sa volonté de mettre en relation les producteurs avec les techniciens pour de meilleurs rendements.