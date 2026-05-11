Sénégal: Somone - Ibrahima Sy annonce l'érection de centres de santé de niveau 3

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a annoncé, samedi, à Somone (Mbour, ouest), la création de centres de santé de niveau 3, capables d'abriter des spécialités médicales réservées aux hôpitaux.

"L'objectif est d'avoir au moins un centre de santé de qualité et de proximité dans chaque arrondissement ou commune", a-t-il notamment déclaré.

Le ministre qui assistait, ce week-end, à Somone (Mbour), à la deuxième édition des journées scientifiques de l'Amicale des médecins-chefs de district (AMICAD), a aussi souligné la nécessité de renforcer les districts sanitaires, afin d'améliorer la prise en charge des urgences.

"La gestion des urgences ne relève pas uniquement du niveau hospitalier. Elle concerne aussi le poste de santé et le centre de santé", a-t-il fait savoir, annonçant la dans le même temps la mise sur pied d'une nouvelle carte sanitaire.

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Ibrahima Sy a également insisté sur "la nécessité de renforcer l'adaptabilité des structures d'accueil, l'équipement, le personnel et surtout la disponibilité des médicaments d'urgence", dans un "contexte marqué par la multiplication des accidents, la montée des maladies non transmissibles et l'émergence de pathologies comme la fièvre de la Vallée du Rift".

L'édition 2026 des journées scientifiques de l'AMICAD est placée sous le thème "Districts sanitaires et prise en charge des urgences : innovations, défis et perspectives". Elle a réuni pendant deux jours des médecins-chefs de district, des experts de la santé et des partenaires.

Relevant es nombreux défis du système de santé, le docteur Nien Sek, président de l'AMICAD, a cité la mise en place d'infrastructures adaptées, la satisfaction des besoins en ressources humaines, en équipements et l'amélioration de la gouvernance.

Il a en outre annoncé que les les recommandations issues des 31 communications présentées durant ces journées scientifiques seront synthétisées dans un rapport destiné aux autorités.