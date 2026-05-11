Afrique: Quelque 15 000 emplois créés par les 1 400 filiales d'entreprises africaines établies en France

Quelque 1 400 filiales d'entreprises africaines sont établies en France et emploient 15 000 personnes, soit un volume d'investissement de 8,5 milliards d'euros, a-t-on appris, dimanche, à Nairobi, auprès de Marc Cagnard, directeur Afrique sub-saharienne de Business France.

"Parfois, on a le sentiment que les choses ne se font que dans un sens ; les Français qui investissent en Afrique. L'inverse est aussi vrai. Des entrepreneurs africains investissent en France", a souligné Marc Cagnard.

Marc Cagnard, directeur Afrique sub-saharienne de Business France, s'exprimait lors d'un press briefing en prélude de l'ouverture d'un forum d'affaires qui se tient lundi à Nairobi dans le cadre du sommet Afrique-France.

Coorganisé par Bpifrance, Business France et Proparco, cette rencontre réunira 2 000 participants de haut niveau, notamment des grands dirigeants d'entreprises africaines et françaises mais également des dirigeants d'ETI, de PME et des jeunes entrepreneurs.

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M. Cagnard est longuement revenu sur l'action de cette entreprise publique de conseil, qui agit au service de l'internationalisation de l'économie française en accompagnant les entreprises dans leur développement à l'export et en favorisant l'attractivité des territoires pour les investisseurs étrangers en France.

"Business France accompagne les entreprises françaises en Afrique et accompagne l'attrait des entreprises africaines en France. On sera sur ces deux volets", a dit M. Cagnard, basé à Abidjan

"On mettra en relation les entreprises françaises avec les entreprises africaines. Il s'agit aussi de permettre aux entreprises africaines de se connecter entre elles", a-t-il dit, évoquant la faiblesse du commerce intra-africain

Il a annoncé une séquence B to G entre les entreprises françaises et ministères techniques. Quelque 850 rendez-vous individuels, calibrés, ciblés seront organisé d'ici mardi, a-t-il annoncé.

L'attrait des investisseurs africains en France, un point moins connu, sera également mis en valeur à l'occasion du Forum.

"On n'est pas dans les mêmes échelles, mais on est sur une dynamique qui évolue quand même assez fortement", a-t-il indiqué.

Selon lui, 1 400 filiales d'entreprises africaines sont établies en France et emploient 15 000 personnes, soit un volume d'investissement de 8,5 milliards d'euros.

"C'est en train de se poursuivre, il y a une grosse dynamique autour et on mettra en valeur cette thématique", a-t-il déclaré.

Ces entreprises investissement principalement dans les services financiers, la santé, l'agro-business, le cosmétique, le secteur minier, a-t-il indiqué, donnant l'exemple d'un groupe ivoirien qui investit dans le cosmétique avec l'objectif de toucher les marchés asiatiques.

Dans le domaine bancaire, les banques nigériannes Acces bank et First bank of Nigeria ont ouvert des bureaux à Paris dans le but de développer des courants d'affaires entre la France, plus généralement l'Europe et l'Afrique.

M. Cagnard a indiqué que l'objectif de Business France est aussi de connecter des territoires français ultra-marins comme Mayotte et la Réunion aux économiques africaines.

"On parle de l'Afrique comme le continent d'avenir, mais l'Afrique, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut venir investir en Afrique", a-t-il conclu.