Cote d'Ivoire: Concours directs d'entrée à l'Insfs - La liste des pièces à fournir

11 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Les préinscriptions en ligne pour les concours directs d'entrée à l'Institut national supérieur de formation sociale (Insfs) ont démarré ce lundi 11 mai 2026, et prendront fin le 4 septembre prochain, sur le site de l'institut : www.infs-ci.org.

Le dossier de candidature est composé d'un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif (moins d'un an) ; un certificat de nationalité ivoirienne (moins de 5 ans) ; un casier judiciaire (moins de 3 mois) ; un certificat de visite médicale (médecins agréés Insfs) ; le diplôme ou titre exigé (légalisé, moins d'un an) ; la carte Cmu ou récépissé d'enrôlement ; la carte nationale d'identité (Cni), récépissé Cni ou attestation d'identité valide, et tous les reçus de paiement des droits.

La visite médicale s'effectuera du 19 mai au 9 septembre 2026, et les frais s'élèvent à 33 000 Fcfa pour tous les concours. Elle est unique pour tous les concours.

Le dépôt physique des dossiers de candidature se déroulera du 25 mai au 14 septembre 2026, à l'Insfs. Les épreuves écrites auront lieu, du samedi 3 au dimanche 11 octobre 2026.

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En effet, les Maîtres d'éducation spécialisée (Mesp) composeront le samedi 3 octobre ; Educateurs spécialisés (Es) dimanche 4 octobre ; Educateur préscolaire (Ep) samedi 10 octobre et le dimanche 11 octobre 2026, pour les Educateurs préscolaires adjoints (Epa).

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