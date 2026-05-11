Cote d'Ivoire: Promotion de la paix - Les filles du lycée Sainte-Marie invitées à être des ambassadrices

Le lycée Sainte-Marie de Cocody, à Abidjan, a abrité un panel visant à sensibiliser la jeunesse à la paix, le vendredi 8 mai 2026. Il s'agissait du dernier établissement à accueillir cette série de rencontres initiées par la Commission nationale de la Francophonie (Cnf), dans le cadre des Journées internationales de la Francophonie 2026.

À cette occasion, une conférence inaugurale a été animée par le professeur Simplice Dion, vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Il a, à cet effet, exhorté ces jeunes filles à s'ériger en ambassadrices de la paix. Dans ce sens, elles doivent la pratiquer au quotidien, aussi bien en paroles qu'en actes. Ce sésame, selon le professeur Simplice Dion, les élèves doivent aussi le promouvoir à travers leur créativité : des textes de slam, des chansons écrites, des dessins...

Il ne les a pas non plus omises d'être invitées à s'engager dans la promotion de la paix par la mise en place d'un club au sein de cet établissement secondaire d'élite. Le professeur Simplice Dion a également appelé les jeunes filles à assurer la médiation dans tous les foyers de tension naissant dans leur environnement.

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Lors d'une conférence du même genre au lycée classique d'Abidjan, le 4 mai 2026, le professeur Simplice Dion a défini la paix comme le respect absolu de la dignité humaine. Selon lui, la paix est la soeur de la justice et de la bonne gouvernance. Il avait alors dévoilé les trois voies permettant de construire la paix : « la parole, la création artistique à travers laquelle l'on peut promouvoir et construire la paix ».

La secrétaire générale de la Commission nationale de la Francophonie, Bernise N'Guessan, s'est voulue claire : « Utilisez les réseaux sociaux avec intelligence et responsabilité. Refusez les discours de haine, les violences et les comportements qui fragilisent notre cohésion sociale », a-t-elle conseillé aux filles.

Avant les lycées classique et Sainte-Marie d'Abidjan, cette même rencontre organisée par la Commission nationale de la Francophonie s'était déroulée au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara, à Adjamé (Abidjan), ainsi qu'à Bouaké.