Cote d'Ivoire: 7e édition du Mafemci - Succès éclatant pour le Marathon des femmes à Abobo

La commune d'Abobo a connu une effervescence toute particulière le samedi 9 mai 2026, à l'occasion de la 7e édition du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire (Mafemci), organisée sur la place « Ado » de la mairie d'Abobo.

Plus de 3 000 femmes, venues d'horizons divers, se sont mobilisées dans un élan de solidarité autour du thème : « Femme et sport au service de la diversité ».

Cette édition a bénéficié du parrainage honorifique du Canada et du Sénégal, invités d'honneur de l'événement, tandis que le Cameroun, la France et le Liban figuraient parmi les pays partenaires, témoignant ainsi du rayonnement international de cette initiative.

Bien au-delà d'une simple compétition sportive, les organisateurs ont intégré plusieurs actions à caractère social et sanitaire, notamment des séances gratuites de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus.

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Des distinctions honorifiques ont également été décernées à des femmes leaders, accompagnées d'un concert géant ainsi que de dons de fauteuils roulants et de congélateurs offerts à des veuves en situation de précarité.

Désormais érigé en symbole de cohésion et de solidarité féminine, ce rendez-vous annuel a été salué par la haute patronne de l'événement, Kandia Camara, présidente du Sénat et maire d'Abobo.

« Les femmes se retrouvent ici pour participer à ce marathon. Qui parle de marathon parle de marche, et qui parle de marche parle de sport. Le sport est bénéfique pour la santé », a-t-elle déclaré.

Insistant sur les objectifs de cette initiative, la présidente du Sénat a souligné que le Marathon des femmes vise à encourager les échanges entre les femmes du monde entier, à promouvoir la pratique sportive ainsi qu'à favoriser l'autonomisation économique des femmes.

« Les femmes doivent demeurer dynamiques aussi bien au sein de leurs foyers que dans la vie professionnelle, sociale et économique, afin de contribuer pleinement au développement. Pour cela, la pratique du sport est essentielle à la préservation de leur santé », a-t-elle affirmé.

Dans la même dynamique, Sandra Choufani, ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, a exprimé la fierté de son pays d'être associé à cette manifestation qui célèbre le courage, la persévérance et l'esprit de dépassement des femmes.

Visiblement émue, Danitza Tonga, commissaire générale du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, s'est réjouie du succès populaire de cette 7e édition. Elle a indiqué que plus de 3 200 tee-shirts avaient été distribués, confirmant ainsi la forte mobilisation enregistrée dès les premières heures de la matinée.