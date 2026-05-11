Congo-Kinshasa: La loi sur l'électricité a freiné le développement de nouvelles centrales électriques (SNEL)

Les coupures récurrentes d'électricité et le déficit de production énergétique en RDC ont été au coeur de la plénière du vendredi 8 mai à l'Assemblée nationale à travers une question d'actualité du député Jethro Muyombi adressée à la Société nationale d'électricité (SNEL). Selon lui, ces désagréments sont liés à certaines dispositions légales.

Invité à s'expliquer devant les députés, le directeur général de la SNEL, Teddy Lwamba, a attribué les délestages observés à Kinshasa, dans le Haut-Katanga et dans plusieurs provinces à l'augmentation de la demande en électricité, notamment dans le secteur minier.

Il a aussi évoqué les limites du cadre légal encadrant les investissements privés dans la production énergétique. Selon lui, certaines dispositions de la loi sur l'électricité ont freiné le développement de nouvelles centrales capables de réduire le déficit énergétique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« On libéralise le secteur de l'électricité en 2014, 17 ans après avoir libéralisé le secteur minier. Le gap se crée. Nous avons 5000 mégawatts de demande en grande consommation en secteur minier, qui crée ce gap de presque 2500 mégawatts de besoins supplémentaires, qui inverse déjà la tendance à l'exportation », a expliqué Teddy Lwamba.

Le parc productif n'arrive pas à satisfaire à cette demande. Malheureusement, la révision même de la loi sur l'électricité n'apporte pas de grandes solutions, a-t-il déploré, expliquant que « tout investisseur privé qui veut investir pour avoir une concession et développer une centrale hydroélectrique, devait respecter les règles des marchés publics. Les règles des marchés publics invitent à quoi ? A la concurrence, à la publicité ».

Dans ces conditions, tous les investisseurs qui pouvaient accompagner dans le privé se retrouvaient face à un problème : « l'Etat n'a pas mis suffisamment de moyens, ils investissent leur propre fonds et en investissant leur propre fonds, quand ils avaient besoin d'avoir de concessions de production, ils devaient maintenant respecter la règle sur les marchés publics. Mais, ils ont investi de millions en amont... »