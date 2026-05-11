Afrique: Coopération bilatérale - Les Présidents Ouattara et Ruto se parlent en marge du Sommet Africa Forward

En marge du Sommet Africa Forward qui tient les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi au Kenya, le Président de la République, Alassane Ouattara s'est entretenu le 10 mai 2026 avec son homologue kenyan, Williams Ruto, selon le Palais présidentiel ivoirien sur sa page X (Twitter ). Les deux Chefs d'État ont échangé sur les principaux enjeux du Sommet, notamment la mobilisation des ressources internes, les mécanismes de financement durables et l'industrialisation du continent africain, peut-on lire.

Les Présidents Ouattara et Ruto ont également évoqué le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Ce, à travers la finalisation de l'Accord-cadre de coopération entre les deux pays.

Pour rappel, Nairobi sera le point de rencontre de plus de 2.000 acteurs politiques, économiques et de la société civile à l'occasion du sommet Africa Forward, selon le média kényan, Iris News. Au programme, un objectif : réfléchir à des réponses communes face aux grands défis économiques et géopolitiques qui touchent l'Afrique et la France. Iris News de rappeler que « C'est la première fois que ce rendez-vous est accueilli et coprésidé avec un pays anglophone ».

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Une manière, selon l'Élysée, de projeter « une image de partenariats Afrique-France à la fois robustes et équilibrés », à en croire le confrère kényan. Africa Forward veut aussi faire de la place aux jeunes générations. Le sommet prévoit même plusieurs espaces de dialogue dédiés aux jeunes leaders et entrepreneurs. Une participation de figures sportives et culturelles de renommée internationale est donc attendue.

Sur le fond, les discussions seront largement tournées vers l'économie, sont la réforme de l'architecture financière internationale. Surtout que le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) a entamé de pousser vers un changement de paradigme en la matière, en renforçant la mobilisation des ressources internes au continent. Et en renforçant par la même occasion, le positionnement de l'Afrique sur les marchés internationaux.

La transition énergétique, l'industrialisation verte, l'économie bleue, l'intelligence artificielle ou encore le numérique sont également au menu des travaux. Un forum d'affaires figure aussi au programme pour favoriser de nouveaux partenariats économiques intra-africain et extérieur.

Au dire du ministère français des Affaires étrangères, le rendez-vous constitue « une étape majeure dans les relations entre États africains et la France ». Il s'agira d'investir, de connecter, de bâtir en accélérant les partenariats entre les États africains et la France a travers des projets, des investissements et des innovations au service d'une croissance partagée et durable, précise le Quai d'Orsay .