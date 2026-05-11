Afrique: Africa Forward - Le Président Ouattara multiplie les échanges pour renforcer la coopération africaine

En marge du Sommet Africa Forward, organisé ce dimanche 10 mai 2026, le Président ivoirien Alassane Ouattara a enchaîné plusieurs rencontres diplomatiques avec des dirigeants africains afin de consolider les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et plusieurs pays du continent.

Ces échanges ont également permis d'aborder les grands défis économiques et stratégiques auxquels l'Afrique est confrontée.

Le Chef de l'État ivoirien s'est d'abord entretenu avec les Présidents Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Duma Gideon Boko du Botswana et Joseph Nyuma Boakai du Liberia. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens bilatéraux ainsi que sur les perspectives de coopération dans différents secteurs jugés prioritaires pour le développement des pays africains.

Au coeur des échanges figurait également le Sommet Africa Forward, présenté comme un cadre de réflexion et de mobilisation autour des grandes questions économiques du continent. Les dirigeants ont notamment insisté sur la nécessité pour les États africains de renforcer leurs partenariats et de promouvoir des stratégies communes face aux défis actuels.

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Dans la même dynamique, Alassane Ouattara a rencontré son homologue kényan, William Ruto. Les deux Chefs d'État ont évoqué plusieurs sujets majeurs liés aux ambitions économiques africaines, notamment la mobilisation des ressources internes, la mise en place de mécanismes de financement durables et l'accélération de l'industrialisation du continent.

Cette rencontre a également permis de faire le point sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Les deux pays souhaitent donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale à travers la finalisation prochaine d'un Accord-cadre de coopération destiné à renforcer les échanges dans plusieurs domaines stratégiques.

À travers cette série de rencontres diplomatiques, le Président ivoirien confirme la volonté de la Côte d'Ivoire de jouer un rôle actif dans le renforcement de l'intégration africaine et dans la promotion d'une coopération économique plus dynamique entre les États du continent.

Le Sommet Africa Forward apparaît ainsi comme une plateforme importante de dialogue entre dirigeants africains autour des enjeux de développement, de financement et de souveraineté économique. Pour plusieurs observateurs, ces échanges traduisent une volonté croissante des pays africains de bâtir des partenariats solides afin de soutenir la transformation du continent et relever ensemble les défis de demain.