Addis Ababa — L'Éthiopie a clôturé la semaine sur une intensification de ses engagements diplomatiques, un renforcement de son influence sur le continent et de nouveaux appels lancés aux Africains pour qu'ils façonnent leur propre discours, alors que le Premier ministre Abiy Ahmed, le président Taye Atske-Selassie et de hauts responsables ont mené une série d'initiatives stratégiques à l'échelle nationale et continentale.

Un important débat continental s'est déroulé à Addis-Abeba lors du Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux, où des créateurs numériques africains, des responsables de la communication et des décideurs politiques ont souligné l'urgence pour les Africains de se réapproprier et de redéfinir le récit mondial du continent grâce à un engagement numérique coordonné et à une narration authentique.

En ouvrant le sommet, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance de récits médiatiques responsables et d'une analyse approfondie pour bâtir des institutions nationales solides et promouvoir l'image de l'Afrique à l'échelle mondiale. Le Premier ministre a souligné que les histoires de l'Afrique devaient être racontées par les Africains eux-mêmes, avec confiance, profondeur et une compréhension historique.

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Le sommet a réuni à Addis-Abeba bon nombre des créateurs numériques et des producteurs de contenu les plus influents d'Afrique, reflétant le rôle croissant de l'Éthiopie en tant que plateforme continentale pour le dialogue, la diplomatie et les échanges intellectuels. Les participants ont souligné à plusieurs reprises l'importance de l'unité entre les communicants africains pour contrer les représentations déformées du continent et promouvoir les opportunités, l'innovation et la force culturelle de l'Afrique.

Au cours de leurs visites à Addis-Abeba, plusieurs participants ont salué la transformation urbaine en cours en Éthiopie, les projets de développement des corridors et l'expansion des infrastructures, décrivant la capitale comme une métropole africaine en pleine mutation qui reflète de plus en plus les aspirations du continent en matière de modernisation et d'intégration.

Parallèlement à cette rencontre avec les médias du continent, le Premier ministre Abiy a présidé le Forum consultatif national des médias. Ce forum a réuni des journalistes, des rédacteurs en chef, des responsables de la communication et des dirigeants des médias afin d'évaluer les réformes en cours dans le paysage médiatique éthiopien et d'explorer les moyens de renforcer le professionnalisme, l'équilibre dans la couverture médiatique et la construction d'un récit national.

La semaine a également été marquée par une intense activité diplomatique, l'Éthiopie ayant accueilli le président mozambicain Daniel Francisco Chapo pour une visite de travail officielle visant à renforcer la coopération bilatérale et le partenariat régional.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le président Chapo au Palais national, où les deux dirigeants ont discuté de l'élargissement de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la paix régionale et de l'intégration économique. La visite a abouti à la signature de nouveaux accords de coopération entre l'Éthiopie et le Mozambique, signe d'une collaboration Sud-Sud croissante entre les deux nations africaines.

Le président Chapo a également visité le Musée national du palais d'Éthiopie ainsi que d'autres sites emblématiques en cours de développement à Addis-Abeba, où il a été informé du programme de réformes en cours et des initiatives de préservation du patrimoine en Éthiopie.

La transformation économique est restée un autre thème central de la semaine avec l'ouverture de l'Expo 2026 « Made in Ethiopia ».

Les responsables ont souligné que cette exposition reflète le programme d'industrialisation accélérée de l'Éthiopie et la capacité de production croissante du pays dans le cadre du programme de réforme économique en cours. L'Expo devrait servir de plateforme majeure pour la promotion des investissements, le transfert de technologies et la création de liens commerciaux.

La semaine a également mis en lumière la diplomatie énergétique en expansion de l'Éthiopie et ses ambitions en matière de connectivité régionale. Les responsables tanzaniens ont salué le développement des infrastructures énergétiques de l'Éthiopie et leur contribution potentielle au renforcement du commerce intra-africain et de l'intégration économique dans toute la région.

La résilience climatique et le développement durable ont également occupé une place prépondérante dans les discussions nationales, le ministère des Finances soulignant que l'action climatique reste au coeur de la vision de développement à long terme et du cadre de planification économique de l'Éthiopie.

Lors de la commémoration du Jour de la Victoire, le président Taye Atske Selassie a appelé à un renouveau du patriotisme moderne, ancré dans le développement national, la productivité et la transformation.

Le président a déposé une gerbe au Monument des Patriotes et a souligné l'importance de préserver la souveraineté nationale par l'unité, le progrès économique et la responsabilité collective.

Au cours de cette semaine, l'Éthiopie a également réaffirmé la résilience de ses politiques de gestion économique, le Premier ministre Abiy déclarant que les réformes stratégiques et les mesures politiques avaient contribué à protéger le pays des perturbations mondiales de l'approvisionnement en carburant tout en soutenant des secteurs critiques, notamment les opérations aériennes.

Dans l'ensemble, cette semaine a reflété les efforts continus de l'Éthiopie pour se positionner comme un centre de la diplomatie continentale, de la transformation économique, de la construction d'un discours africain et de la coopération régionale, dans un contexte de dynamique mondiale et continentale en pleine évolution.