Afrique Australe: Nomination du Vicaire Apostolique de Rundu

11 Mai 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Vicaire Apostolique du Vicariat Apostolique de Rundu Mgr Linus Ngenomesho, O.M.I., jusqu'à présent Administrateur apostolique de cette même circonscription.

Mgr Linus Ngenomesho, O.M.I., est né le 22 août 1969 à Omatando, dans l'archidiocèse de Windhoek (Namibie). Il a étudié la philosophie et la théologie au St. Joseph's Oblates Scolasticate de Cedera, en Afrique du Sud.

Il a été ordonné prêtre le 26 janvier 2002 pour la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée (O.M.I.).

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Il a occupé les fonctions suivantes : vicaire paroissial à Gobabis, dans l'archidiocèse de Windhoek, et assistant maître des novices à la Maison de formation O.M.I. de Dabra (2002-2004) ; Conseiller provincial des Oblats de Marie Immaculée de la province de Namibie (2003-2009) ; directeur de la Maison de formation O.M.I. et curé de l'église Saint-Boniface à Windhoek (2004-2008) ; doyen du doyenné de Windhoek (2004-2008) ; Membre du Collège des consulteurs de l'archidiocèse de Windhoek (2004-2020) ; Curé de l'église Saint-Pierre-Claver à Ukahandja (2009-2010) ; Supérieur provincial des Oblats de Marie Immaculée de la province de Namibie et président de la région O.M.I. pour l'Afrique et Madagascar (2010-2016) ; secrétaire général de la Conférence épiscopale de Namibie (2016-2020) ; depuis 2020, administrateur apostolique du vicariat apostolique de Rundu.

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