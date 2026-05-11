Afrique: Ouverture de la première conférence internationale d'Addis-Abeba sur la petite enfance, consacrée au développement de l'enfant

Addis Ababa — La première Conférence internationale d'Addis sur la petite enfance s'est officiellement ouverte à Addis-Abeba, réunissant des décideurs politiques, des partenaires de développement et des experts afin de façonner l'avenir du développement de la petite enfance en Éthiopie et dans toute l'Afrique.

Organisée sous le thème « Promouvoir le développement de l'enfant par la collaboration et l'innovation », la conférence sert de plateforme où la politique rencontre l'action pour améliorer la vie des jeunes enfants.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh, a souligné que le développement de la petite enfance était devenu une priorité nationale pour l'Éthiopie.

« L'avenir commence avec nos enfants », a-t-il déclaré, soulignant que le gouvernement place le développement de la petite enfance au coeur de son programme national.

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Il a mis en avant les efforts continus de l'Éthiopie pour étendre l'enseignement préscolaire gratuit et obligatoire, tout en renforçant les soins de santé maternelle et infantile, les programmes nutritionnels et les services de garde d'enfants grâce à une approche multisectorielle globale visant à aider chaque enfant à s'épanouir.

Selon le vice-Premier ministre, plus de 35 000 écoles préscolaires sont actuellement en activité à travers le pays, tandis que les services de garde d'enfants sur le lieu de travail se développent également.

Il a déclaré que l'objectif du gouvernement allait au-delà de l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux soins, en veillant à ce que les enfants soient pleinement préparés à réussir lorsqu'ils entrent à l'école.

M. Temesgen a également souligné les progrès réalisés grâce à des initiatives majeures telles que la Déclaration de Seqota, qui a contribué à améliorer le bien-être des enfants, notamment en réduisant de manière notable le retard de croissance chez les enfants.

Il a ajouté qu'un leadership régional fort, des partenariats stratégiques et des investissements soutenus continuaient de stimuler les progrès dans ce secteur.

Alors qu'Addis-Abeba accueille cette conférence historique et présente des modèles innovants en matière de développement de la petite enfance, l'Éthiopie a réaffirmé son engagement à partager les meilleures pratiques, à étendre les initiatives couronnées de succès et à bâtir une génération plus saine et plus résiliente, tant au niveau national que sur l'ensemble du continent africain.

De son côté, la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a dévoilé des plans ambitieux à l'échelle de la ville visant à transformer la capitale en l'une des villes les plus accueillantes pour les enfants d'Afrique, en mettant particulièrement l'accent sur les enfants, de la grossesse jusqu'à l'âge de six ans.

« Pour faire d'Addis-Abeba la meilleure ville pour les enfants, du stade foetal jusqu'à l'âge de six ans, il faut mettre l'accent sur leur santé et leur bien-être », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que la prise en charge de la petite enfance a des répercussions tout au long de la vie sur les enfants, façonnant leur développement et leurs perspectives d'avenir.

Dans le cadre du plan de la municipalité, plus de 1,3 million d'enfants devraient bénéficier de programmes inclusifs qui mobiliseront plus de 330 000 foyers et feront intervenir 5 000 conseillers en petite enfance.

La maire a déclaré que cette initiative comprenait également des efforts plus larges en matière de développement urbain, tels que l'extension des espaces verts, des pistes cyclables, des voies piétonnes, des installations sportives et des projets d'aménagement des berges, conçus pour créer des environnements plus sûrs et plus sains pour les enfants et les familles.

« Une ville sûre pour les enfants conduit en fin de compte à un environnement plus sûr pour tous les habitants », a-t-elle souligné.

Le directeur général du Centre africain pour le développement de la petite enfance, Kebede Worku, a appelé à une collaboration continentale renforcée et a souligné l'importance de solutions africaines pour relever les défis liés à la petite enfance.

« L'Afrique élabore des solutions aux problèmes que les dirigeants ont désormais pris conscience de l'importance de résoudre en matière de développement de la petite enfance », a-t-il déclaré.

Il a décrit le développement de la petite enfance comme une question d'équité, de justice et d'égalité des chances, soulignant son rôle dans la formation des futures générations africaines.

M. Kebede a également salué les programmes d'alimentation scolaire, les crèches et les initiatives en matière de santé maternelle d'Addis-Abeba, qu'il a présentés comme des exemples forts de politiques favorisant l'inclusion et l'équité.

Il a en outre souligné l'importance de disposer d'aires de jeux propres et respectueuses de l'environnement pour garantir un développement sain de l'enfant et a appelé à une collaboration renforcée entre les parties prenantes.

« Tout changement positif commence par la création d'environnements qui favorisent la collaboration et le soutien entre les différentes parties prenantes », a-t-il déclaré.

Alors que les discussions se poursuivent sur les politiques axées sur l'équité et les modèles de développement évolutifs, la conférence devrait déboucher sur des solutions concrètes visant à accélérer les efforts en faveur du développement de la petite enfance à travers l'Afrique et à garantir qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte.