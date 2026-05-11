Afrique: Des influenceurs africains saluent le pays et qualifient l'ASMIS 2026 de plateforme pour l'unité continentale

Addis Ababa — Des créateurs de contenu du Burkina Faso et de la RDC estiment qu'Addis-Abeba et l'ASMIS 2026 renforcent la collaboration africaine, les échanges culturels et les récits numériques positifs

Des influenceurs participant au Sommet africain des influenceurs des médias sociaux (ASMIS) 2026 à Addis-Abeba ont salué l'hospitalité, le développement et le patrimoine culturel de l'Éthiopie, tout en soulignant le rôle croissant des créateurs numériques dans la promotion de l'unité africaine et des récits positifs sur le continent.

S'exprimant auprès d'ENA en marge du sommet, l'influenceur burkinabé La Jaguar a décrit Addis-Abeba comme une ville inspirante pour les Africains et a salué l'héritage historique ainsi que les réalisations de l'Éthiopie en matière de développement.

« Addis-Abeba est belle, exceptionnelle et élégante », a-t-il déclaré. « Pour un pays qui n'a jamais été colonisé, l'Éthiopie est véritablement une source d'inspiration pour tous les Africains. »

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La Jaguar a indiqué que l'ASMIS 2026 a créé une plateforme importante permettant aux créateurs africains de se rencontrer, d'échanger leurs expériences et de renforcer les liens continentaux.

« Le sommet nous a permis de rencontrer des créateurs du Nigeria, du Botswana, de l'Ouganda et de nombreux autres pays africains », a-t-il souligné. « Le fait de les voir physiquement et d'échanger des idées crée quelque chose de réellement important pour l'Afrique. »

Selon lui, le sommet démontre comment les plateformes numériques peuvent être utilisées pour promouvoir les valeurs africaines et renforcer la coopération continentale.

« L'objectif aujourd'hui est de comprendre comment les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour donner de la valeur à l'Afrique », a-t-il affirmé, ajoutant que les influenceurs ont la responsabilité de promouvoir la paix, la motivation et l'espoir auprès des jeunes.

Il a souligné que les influenceurs jouent un rôle clé dans le développement en utilisant leurs plateformes pour inspirer la jeunesse et diffuser des messages positifs.

« À travers nos vidéos et nos plateformes numériques, nous essayons de transmettre des messages de paix, de joie et de motivation », a-t-il déclaré. « Nous devons devenir la voix de ceux qui n'ont pas de voix. »

La Jaguar a également comparé l'ASMIS à la Coupe d'Afrique des Nations, affirmant que ce rassemblement permet à chaque pays de mettre en avant sa créativité et son talent.

« De la même manière que le football unit les peuples, les influenceurs peuvent aussi unir les populations à travers les plateformes numériques », a-t-il indiqué.

L'influenceur burkinabé a par ailleurs salué le développement rapide de l'Éthiopie et encouragé les Africains à visiter le pays.

« J'ai vu des infrastructures impressionnantes, des gens accueillants et une culture riche », a-t-il déclaré. « L'Éthiopie est un magnifique pays et les Africains devraient venir la découvrir. »

De son côté, l'influenceur congolais Serge Kabeya, originaire de la République démocratique du Congo, a salué l'organisation du sommet ainsi que l'accueil chaleureux réservé aux participants en Éthiopie.

« J'ai vraiment apprécié l'accueil, l'ambiance, la nourriture et tout ce que nous avons vécu ici », a-t-il confié à ENA. « Les organisateurs ont accompli un excellent travail. »

Kabeya a déclaré que le sommet reflète l'importance de l'unité et de la collaboration entre les influenceurs et créateurs numériques africains.

« Rassembler des influenceurs venus de toute l'Afrique n'est pas une chose facile », a-t-il souligné. « Cet événement montre que nous avons réellement besoin d'amour et de coopération entre créateurs de contenu africains. »

Il a ajouté que le sommet an mis en lumière l'importance des réseaux sociaux comme outil de promotion des talents africains et de renforcement des liens continentaux.

« En Afrique, nous avons énormément de talents et beaucoup de choses à accomplir », a-t-il déclaré. « De meilleurs jours attendent l'Afrique. »

Kabeya s'est également montré optimiste quant à l'impact futur de l'ASMIS, estimant que cette initiative pourrait évoluer vers un mouvement mondial amplifiant la voix de l'Afrique sur la scène internationale.

« Ce qu'ASMIS a commencé deviendra quelque chose d'extraordinaire », a-t-il affirmé. « L'Afrique est puissante et ce mouvement peut dépasser le continent pour atteindre le reste du monde. »

L'ASMIS 2026 a réuni des influenceurs, des professionnels des médias, des innovateurs et des entrepreneurs du numérique venus de toute l'Afrique afin de discuter du rôle des réseaux sociaux dans la promotion des récits africains, de l'innovation et du développement du continent.