Sénégal: Oragroup confirme son redressementT financier - La rentabilité retrouvée

Le groupe bancaire panafricain Oragroup, présent dans douze pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, annonce un retour significatif à la rentabilité après plusieurs années difficiles. Pour l'exercice 2025, Oragroup affiche un résultat net positif de 21,64 milliards FCFA.

Le contraste est net et est marqué avec la perte de 44,4 milliards FCFA enregistrée en 2024, et un résultat net positif de 21,64 milliards FCFA en 2025 soit une amélioration de plus de 66 milliards FCFA en un an.

Ces résultats confirment pour le Groupe bancaire panafricain Oragroup, un retour significatif à la rentabilité et une amélioration de ses fondamentaux financiers, selon un communiqué officiel dudit Groupe.

Un redressement considéré comme maîtrisé, reposant sur une meilleure gestion des coûts, un contrôle rigoureux des risques et une optimisation des opérations.

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L'exercice 2025 illustre la pertinence des mesures initiées par le groupe depuis plusieurs années. Les frais généraux ont diminué de 12%, tandis que le résultat brut d'exploitation a connu une hausse spectaculaire de 49%, témoignant d'une efficacité opérationnelle accrue. Par ailleurs, le coût net du risque a chuté de 90%, preuve tangible des efforts dans l'assainissement du portefeuille de crédits et le renforcement des dispositifs de recouvrement. Cette amélioration de la qualité des actifs permet à Oragroup de restaurer ses marges dans un contexte économique encore incertain.

Cependant, la prudence reste de mise : le produit net bancaire recule légèrement (-5%) en raison d'une politique plus sélective dans la prise de risque et d'une volonté de diversification sectorielle, traduisant une stratégie de développement prudente.

Les indicateurs financiers renforcent la confiance des clients et partenaires. Les dépôts de la clientèle ont progressé de 5%, dépassant les 3 088 milliards FCFA, tandis que les capitaux propres augmentent de 17%. Le total du bilan atteint plus de 4 014 milliards FCFA, signe de stabilité et de résilience sur les différents marchés.

Cette dynamique favorable se confirme au premier trimestre 2026 avec une hausse de 37% du résultat net et une progression des dépôts de 14%, traduisant une confiance accrue et une trajectoire de croissance maîtrisée.

Oragroup se positionne ainsi comme un acteur bancaire engagé dans le financement des économies locales, opérant avec agilité et discipline dans des environnements monétaires diversifiés (UEMOA, CEMAC, Mauritanie, Guinée). Le groupe souligne son rôle responsable et patient, orienté vers une croissance durable.

En perspective, Oragroup entend poursuivre ses efforts en matière de maîtrise des coûts, de gestion des risques et de gouvernance pour consolider ses performances. Le discours de son Directeur Général, Ferdinand Ngon Kemoum, met en avant la rigueur et la sélectivité comme piliers du redressement et exprime une confiance renouvelée dans la trajectoire engagée.

En somme, Oragroup illustre un cas réussi de redressement financier par une gestion rigoureuse et une stratégie prudente dans un contexte économique complexe, tout en affirmant son rôle clé dans le développement économique régional.