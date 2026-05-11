Afrique de l'Ouest: Marché interbancaire de l'Uemoa - Diminution de 3,2% du volume des échanges en mars 2026

Au niveau du marché interbancaire, une diminution de 3,2% du volume des échanges a été observée en mars 2026.

Selon la Bceao qui donne l'information, le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, est ressorti à 834,3 milliards en mars 2026, contre 861,9 milliards en février 2026. Le taux d'intérêt moyen de référence, calculé sur le compartiment à une semaine, explique la Bceao, s'est, pour sa part, replié, en passant de 4,19% en février à 3,93% en mars 2026.

Le taux d'inflation, en glissement annuel, est ressorti à +0,1% en mars 2026, après une réalisation de -0,1% le mois précédent, soit une augmentation de 0,2 point de pourcentage (pdp).

Le taux d'inflation sous-jacente, qui mesure l'évolution des prix hors produits frais et énergie, s'est réduit de 0,2 pdp pour se situer à 1,1% en mars 2026. La reprise de la tendance positive du rythme d'évolution du niveau général des prix est essentiellement imputable aux services de « Transport » (+1,0 pdp, à 0,0%) et aux produits de la division « Boissons alcoolisées » (+0,1 pdp, à +2,4%).

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Cette dynamique a été accentuée par une baisse de moindre ampleur des coûts des produits alimentaires (-1,3% contre -2,1%). Le ralentissement du profil des tarifs des composantes « Logement » (-0,9 pdp, à +2,4%), « Communication » (-0,9 pdp, à 0,5%) et « Santé » (-0,5 pdp, à +0,5%) a modéré la tendance haussière du niveau des prix à la consommation.