Afrique de l'Ouest: Marché interbancaire de l'Uemoa - Diminution de 3,2% du volume des échanges en mars 2026

11 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au niveau du marché interbancaire, une diminution de 3,2% du volume des échanges a été observée en mars 2026.

Selon la Bceao qui donne l'information, le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, est ressorti à 834,3 milliards en mars 2026, contre 861,9 milliards en février 2026. Le taux d'intérêt moyen de référence, calculé sur le compartiment à une semaine, explique la Bceao, s'est, pour sa part, replié, en passant de 4,19% en février à 3,93% en mars 2026.

Le taux d'inflation, en glissement annuel, est ressorti à +0,1% en mars 2026, après une réalisation de -0,1% le mois précédent, soit une augmentation de 0,2 point de pourcentage (pdp).

Le taux d'inflation sous-jacente, qui mesure l'évolution des prix hors produits frais et énergie, s'est réduit de 0,2 pdp pour se situer à 1,1% en mars 2026. La reprise de la tendance positive du rythme d'évolution du niveau général des prix est essentiellement imputable aux services de « Transport » (+1,0 pdp, à 0,0%) et aux produits de la division « Boissons alcoolisées » (+0,1 pdp, à +2,4%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette dynamique a été accentuée par une baisse de moindre ampleur des coûts des produits alimentaires (-1,3% contre -2,1%). Le ralentissement du profil des tarifs des composantes « Logement » (-0,9 pdp, à +2,4%), « Communication » (-0,9 pdp, à 0,5%) et « Santé » (-0,5 pdp, à +0,5%) a modéré la tendance haussière du niveau des prix à la consommation.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.