Angola: Le Président angolais adresse un message à son homologue djiboutien

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço a adressé à son homologue de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, un message réaffirmant la volonté de l'Angola de renforcer les liens d'amitié et les relations de coopération entre les deux pays.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP par l'ambassade d'Angola en Éthiopie, la secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, a remis ce samedi le message présidentiel dans la capitale djiboutienne.

Le texte précise par ailleurs que la responsable angolaise représentait le Chef de l'État lors de la cérémonie d'investiture d'Ismaïl Omar Guelleh, réélu pour un sixième mandat à la tête du pays.

La cérémonie a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels les présidents de la Somalie, du Soudan du Sud et du Gabon, ainsi que les Premiers ministres de l'Éthiopie et de l'Égypte. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que le secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement étaient également présents à cet événement.

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Âgé de 78 ans, Ismaïl Omar Guelleh a remporté une victoire écrasante avec 97,8 % des suffrages, selon les résultats officiels validés par le Conseil constitutionnel.

L'Angola et Djibouti ont signé, en février 2024, plusieurs accords portant notamment sur l'exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, la coopération économico-scientifique et les consultations politiques.

Ce partenariat vise à développer des secteurs stratégiques tels que la logistique portuaire et la sécurité, en tirant parti de la position géographique privilégiée des deux pays.