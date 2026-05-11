Angola: Le Recreativo de Caála écrase le Quela et consolide son leadership dans la course au Girabola

Caála — Le Recreativo de Caála a une nouvelle fois affirmé sa suprématie, dimanche, dans le tournoi zonal qualificatif pour la Girabola 2026/2027, en écrasant le Recreativo do Quela de Malanje sur le score sans appel de 5-0, lors d'une rencontre de la Série B disputée sur son terrain.

Portée par le soutien de ses supporters, l'équipe de Caála a pris le contrôle total de la rencontre dès les premières minutes, construisant une avance confortable avant même la pause grâce aux réalisations de Tchaba, Bito, Valegol et Lourenço, aux 10e, 12e, 39e et 43e minutes respectivement, sur des actions de grande qualité technique.

En seconde période, Chélder a parachevé la démonstration à la 85e minute, en profitant d'un ballon repoussé à la suite d'une offensive insistante.

Solide aussi bien sur le plan défensif qu'offensif, le Recreativo de Caála a une nouvelle fois confirmé sa régularité compétitive et ses ambitions affirmées de montée vers l'élite du football national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur de l'équipe locale, Artur Correia, a estimé que le résultat reflétait l'esprit de sacrifice, l'unité et l'engagement de son effectif, ainsi que le soutien constant des supporters.

De son côté, l'entraîneur du Recreativo de Quela, Carlos Júnior, a reconnu la supériorité de l'adversaire tout en promettant une meilleure réaction lors des prochaines rencontres.

Grâce à cette victoire, le Recreativo de Caála conforte sa première place de la Série B avec 31 points, tandis que le Recreativo de Quela reste huitième avec sept unités.

Lors de la prochaine journée, le Recreativo de Caála affrontera le Sporting de Benguela, alors que le Recreativo de Quela sera opposé au Ferrovia de Huambo.