Angola: Le Kabuscorp s'incline, le Wiliete consolide sa deuxième place

Luanda — Le Kabuscorp de Palanca s'est incliné dimanche à domicile face au Wiliete de Benguela sur le score de 1-2, lors d'une rencontre comptant pour la 27e journée du Girabola 2025/2026, disputée au Stade des Coqueiros.

Grâce à cette victoire, la formation de Benguela conforte sa deuxième place avec 57 points, profitant également du match nul vierge enregistré samedi entre l'Interclube et le 1.º de Agosto. Le Kabuscorp do Palanca occupe quant à lui la septième position avec 35 points.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Yano, auteur d'un doublé aux 10e et 31e minutes, tandis que Crismar a réduit l'écart pour l'équipe locale à la 45e minute.

Le Kabuscorp a pourtant mieux entamé la partie, affichant une plus grande possession de balle et multipliant les initiatives offensives au cours de la première période, sous le soutien de ses nombreux supporters venus garnir les tribunes du stade des Coqueiros.

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Cependant, c'est le Wiliete qui a ouvert le score dès la 7e minute par l'intermédiaire de Yano, qui a profité de la première occasion de l'équipe benguelense pour décocher une frappe à l'entrée de la surface et donner l'avantage aux visiteurs.

Plus solide défensivement, le Wiliete a gagné en confiance après cette ouverture du score et a continué à exploiter les espaces laissés par son adversaire.

À la 19e minute, l'arbitre Nelson da Silva a accordé un penalty au Wiliete après une faute sur Merdy dans la surface. Yano s'est chargé de la transformation sans trembler, portant le score à 2-0.

Devant environ 6.000 spectateurs, majoritairement acquis à la cause du Kabuscorp, l'équipe locale a réagi juste avant la pause. À la 45e minute, Crismar a repris avec efficacité un centre venu du côté droit pour réduire l'écart à 1-2.

En seconde période, le Wiliete a tenté d'inscrire un troisième but afin de se mettre à l'abri, tandis que le Kabuscorp accentuait la pression dans l'espoir d'égaliser.

Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce succès, le Wiliete de Benguela consolide sa deuxième place au classement avec 57 points et recevra le Luanda City lors de la prochaine journée.

Le Kabuscorp de Palanca demeure septième avec 35 points et affrontera le 1.º de Agosto lors de la 28e journée au Stade França Ndalu.

Le Petro de Luanda reste leader du championnat avec 66 points.