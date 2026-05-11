Angola: La Police interpelle un jeune accusé d'un triple homicide à Caála

10 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ALH/BS

Huambo — La Police nationale angolaise a arrêté samedi un ressortissant angolais de 22 ans, accusé du meurtre de son beau-père et de deux de ses frères mineurs, dans des circonstances liées à des pratiques de fétichisme et à une promesse d'enrichissement illicite, dans un village de la municipalité de Caála, dans la province du Huambo.

L'information a été communiquée dimanche à l'ANGOP par le directeur par intérim du Bureau de la communication institutionnelle et de la presse de la Délégation du ministère de l'Intérieur dans la province de Huambo, José Armindo Lucas.

Selon cette source, le suspect, qui résidait à Luanda, s'était récemment rendu dans la localité de São Pedro Sumi, située au kilomètre 25, à 32 kilomètres de la ville de Caála, prétendument sur les instructions d'un supposé guérisseur traditionnel.

Les premières investigations indiquent que le jeune homme aurait assassiné son beau-père le 5 du mois en cours, à l'intérieur de la résidence familiale, à l'aide d'un couteau, avant de dissimuler le corps dans l'une des pièces de la maison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le lendemain, le suspect aurait attaqué ses deux frères mineurs, âgés de 12 et 14 ans, alors qu'ils gardaient le bétail familial, leur infligeant des blessures mortelles avec la même arme.

Les enquêtes se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.