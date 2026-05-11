Angola: La Police interpelle un jeune accusé d'un triple homicide à Caála

Huambo — La Police nationale angolaise a arrêté samedi un ressortissant angolais de 22 ans, accusé du meurtre de son beau-père et de deux de ses frères mineurs, dans des circonstances liées à des pratiques de fétichisme et à une promesse d'enrichissement illicite, dans un village de la municipalité de Caála, dans la province du Huambo.

L'information a été communiquée dimanche à l'ANGOP par le directeur par intérim du Bureau de la communication institutionnelle et de la presse de la Délégation du ministère de l'Intérieur dans la province de Huambo, José Armindo Lucas.

Selon cette source, le suspect, qui résidait à Luanda, s'était récemment rendu dans la localité de São Pedro Sumi, située au kilomètre 25, à 32 kilomètres de la ville de Caála, prétendument sur les instructions d'un supposé guérisseur traditionnel.

Les premières investigations indiquent que le jeune homme aurait assassiné son beau-père le 5 du mois en cours, à l'intérieur de la résidence familiale, à l'aide d'un couteau, avant de dissimuler le corps dans l'une des pièces de la maison.

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Le lendemain, le suspect aurait attaqué ses deux frères mineurs, âgés de 12 et 14 ans, alors qu'ils gardaient le bétail familial, leur infligeant des blessures mortelles avec la même arme.

Les enquêtes se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire.