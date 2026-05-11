Angola: L'Académica de Lobito s'incline face au Primeiro de Maio

Lobito — L'Académica de Lobito s'est inclinée dimanche sur le score de 1-0 face au 1º de Maio, au stade Stade Ombaka, à Benguela, lors d'un match comptant pour la 27e journée du championnat national de football, le Girabola 2025/2026.

En lutte pour son maintien dans l'élite du football angolais, l'équipe du Lobito est entrée résolument en attaque, portée par les résultats positifs enregistrés lors des dernières journées.

Dans la même dynamique, le 1º de Maio poursuit également l'objectif du maintien, ce qui a donné lieu à une rencontre équilibrée.

Alors que le match était particulièrement disputé, la formation de Benguela a mené une contre-attaque dangereuse qui s'est conclue par l'ouverture du score à la 15e minute grâce à Ngala.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par la suite, les deux équipes se sont investies pleinement, l'une à la recherche de l'égalisation, l'autre cherchant à creuser l'écart.

Le score est resté inchangé jusqu'à la pause, en faveur du 1º de Maio.

En seconde période, l'Académica de Lobito a accentué la pression offensive, mais s'est montrée inefficace dans le dernier geste.

Lors de la prochaine journée, l'Académica de Lobito affrontera le Recreativo de Libolo, tandis que le 1º de Maio sera opposé au Petro de Luanda.