Madagascar: Kicboxing - José Rafidison promu président

11 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Il a fallu au moins deux tours pour élire le nouveau patron de la Fédération malgache de kickboxing et disciplines associées, vendredi après-midi, au Palais des sports à Mahamasina. Trois candidats ont été en course à la présidence. Le vice-président sortant, José Rafidison, a été élu pour succéder à son ancien président, Lylison René de Rolland Urbain, l'actuel ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. Les deux autres postulants figuraient parmi les challengers de ce dernier lors de la précédente élection.

Quatorze ligues ont eu le droit de voter. Boto Gilbert avait devancé par six voix contre quatre chacune pour Serge Vital et José Rafidison à l'issue du premier tour. L'élection a dû procéder à un second tour vu qu'aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue. Les électeurs ont d'abord dû choisir par vote celui qui allait affronter en finale le leader du premier tour, Boto Gilbert. José Rafidison a largement dominé par 9 voix contre 5 face à Serge Vital.

Et au dernier tour décisif, le vice-président sortant a surpris par huit voix contre six le responsable technique de l'ancien président de la fédération, Briand Andrianirina. « Je tâcherai de poursuivre les projets de développement et de promotion du kickboxing à Madagascar. Outre la participation aux compétitions internationales, la construction d'une salle d'entraînement pour l'équipe nationale et la dotation de matériels aux ligues seront nos principales priorités », a évoqué le nouveau patron de la discipline comme ambition pour le prochain mandat de 2026-2030.

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