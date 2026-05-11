Madagascar: Spectacle - Les succès de Bessa et Lôla revisités

Entre nostalgie, émotions et communion avec le public, Rija Ramanantoanina et Farakely ont brillamment interprété les titres emblématiques de Bessa & Lola lors d'un concert intense et chaleureux.

Une atmosphère empreinte de nostalgie a envahi la scène du CCESCA hier, lors du concert organisé par Aloalo Event, où Rija Ramanantoanina et Farakely ont revisité les plus grands classiques de Bessa & Lola devant un public adulte venu nombreux. À travers une série de duos et d'interprétations marquantes, les deux artistes ont su faire revivre l'univers musical du célèbre duo malgache dans une ambiance à la fois émouvante et conviviale.

Selon Hasina Razafimandimby, l'un des organisateurs, « le taux de satisfaction atteint les 80 % », témoignant de l'enthousiasme suscité par ce spectacle musical.

Avant leurs prestations communes, les deux artistes ont chacun interprété des morceaux en solo, mettant également en valeur des chansons connues du répertoire Bessa & Lola. Le concert s'est ouvert avec « Ny itiavako anao », suivi de « Ny mifankatia », deux titres phares de Bessa & Lola immédiatement repris en choeur par le public.

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Communion musicale

Les duos se sont ensuite enchaînés avec « Voatana »,« Fo mitonatonana », « Hehy » et « Mba te hiantefa », alternant complicité scénique et intensité émotionnelle. La mise en scène, portée par des jeux de lumière déployés sur deux niveaux, a renforcé l'ambiance du spectacle, accompagnée d'un ensemble musical composé de piano, batterie, saxophone, guitare électrique, orgue et choristes.

Parmi les moments forts, l'interprétation de « Tojo anao » a particulièrement touché les spectateurs, qui ont chanté le morceau avec les artistes dans une forte communion musicale. Même ferveur sur « Maty », repris collectivement dans une ambiance vibrante.

Les oeuvres d'Aina Randrianaivosoa ont également trouvé leur place durant le concert, notamment avec « Feo miantso », interprété par Farakely et Rija Ramanantoanina. Le titre « Toy ny nosy kely » a, quant à lui, été revisité dans un duo masculin réunissant le choriste Laza et Rija Ramanantoanina, sous les applaudissements du public. L'interprétation de « Jangobo » a également déclenché une vive acclamation dans la salle.

Le spectacle s'est achevé avec « Hira », placé sous le signe du partage, de la transmission musicale et de l'hommage aux inoubliables chansons de Bessa & Lola.