Madagascar: Art vivant - Aléas Circus fascine

Avec « À l'ombre des rêves », Aléas Circus a émerveillé de nombreux enfants, dont plusieurs jeunes étrangers venus découvrir le cirque malgache.

Rires, applaudissements et regards émerveillés ont rythmé le spectacle « À l'ombre des rêves » présenté par Aléas Circus ce samedi au Tiers-Lieu Mahatazana. Pensé principalement pour les enfants, ce rendez-vous artistique a particulièrement séduit plusieurs jeunes étrangers fascinés par les performances de la troupe malgache.

Pendant plus d'une heure, les spectateurs ont découvert un univers mêlant acrobaties, trapèze aérien, tissu, jonglerie avec balles et massues, ainsi que des interventions de clowns.

« J'ai vraiment aimé le spectacle, c'est la première fois que je vois ce genre de spectacle à Tananarive », confie une jeune spectatrice étrangère, encore émerveillée par les performances des artistes.

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Créée en 2022, Aléas Circus est issue du projet social « Aléa des Possibles ». Aujourd'hui, la compagnie compte seize artistes sur scène, cinquante apprentis et initie près de 1 500 enfants au cirque dans plusieurs quartiers de la capitale.

Selon Danny Raseta Noa Roberto, directeur artistique d'Aléas Circus : « Le cirque exige des années de travail, de la patience et beaucoup de discipline. » Il souligne également l'importance des mesures de sécurité durant les entraînements, avec l'utilisation de tapis de réception, mousses et cordes de sécurité afin de limiter les risques.

Grâce à des collaborations avec des structures en Éthiopie, en France, à La Réunion, en Belgique et en Afrique du Sud, Aléas Circus ambitionne désormais de représenter le cirque malgache à l'international et de transmettre cet art aux jeunes générations.