Madagascar: Antaninandro - Deux véhicules prennent feu

Un spectaculaire incendie s'est produit samedi après-midi à Antaninandro, réduisant deux véhicules en épaves. Une épaisse fumée noire s'est élevée au-dessus du quartier, attirant une foule de curieux et mobilisant les secours.

Selon les premiers éléments recueillis, une Peugeot 207 blanche descendait d'Andravoahangy Fivavahana vers Rasalama lorsqu'elle a pris feu à proximité du lieu connu sous le nom de « La 2CV ».

Confronté à une panne technique, le propriétaire avait tenté de la réparer sur place. C'est au cours de cette intervention qu'un court-circuit se serait produit, provoquant un embrasement.

Le feu s'est propagé en quelques secondes à une Citroën 2CV garée à proximité. Les deux voitures ont été entièrement consumées, ne laissant que des carcasses calcinées. Les témoins décrivent une scène impressionnante : les flammes dévoraient simultanément les deux véhicules, tandis qu'une épaisse fumée envahissait la rue et rendait l'air irrespirable.

Les responsables du fokontany ont alerté les pompiers et la police. Ces derniers ont tenté de maîtriser le sinistre et de sécuriser la circulation dans le secteur.