Madagascar: IFM - Avec « Zaï zaï zaï zaï », Nicolas et Bruno amusent par l'absurde

Entre humour corrosif, bruitages en direct et dialogues déjantés, Nicolas et Bruno ont offert au public de l'IFM une immersion totale dans l'univers absurde de « Zaï zaï zaï zaï ».

Éclats de rire, satire mordante et situations improbables ont rythmé la lecture vivante de « Zaï zaï zaï zaï » vendredi, en adaptation scénique de la bande dessinée de Fabcaro, présentée à l'Institut français de Madagascar (IFM). En pleine tournée mondiale, le duo français Nicolas et Bruno a proposé une performance immersive mêlant théâtre, musique et narration visuelle.

Devant un public composé majoritairement d'étrangers, les deux artistes ont interprété eux-mêmes tous les personnages avec différentes voix et intonations, tandis que les illustrations originales de la bande dessinée défilaient sur grand écran en synchronisation avec la scène.

Le spectacle s'appuyait également sur une création sonore travaillée. Le musicien Mathias Fédou accompagnait la représentation au piano et à la guitare électrique, pendant que les artistes utilisaient microphones, mégaphones, téléphones et accessoires de bruitage reproduisant des sirènes de police ou des effets sonores décalés.

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Fidèle à l'univers absurde et satirique de Fabcaro, la représentation alternait humour noir, scènes provocatrices et passages à caractère érotique, réservant ainsi le spectacle à un public adulte. Plusieurs moments musicaux ont aussi marqué la soirée, notamment une reprise revisitée de « We Are the World ».

Cette performance figure parmi les temps forts du passage de Nicolas et Bruno à Madagascar. Leur séjour comprend également la projection du film « 99 Francs », l'avant-première de « Alter Ego », ainsi que plusieurs masterclass organisées à Ony House, à la Maison du Cinéma Malagasy et à l'école Ekaa.

Avec « Zaï zaï zaï zaï », Nicolas et Bruno ont transformé la scène de l'IFM en un véritable théâtre de l'absurde, entre critique sociale, expérimentation sonore et humour décalé.