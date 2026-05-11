Afrique de l'Ouest: Bourse - Nette progression des indices phares de la BRVM

Pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2026, le marché boursier de la Brvm est caractérisé par une progression de ses indices phares, à savoir Brvm Composite, Brvm 30 et Brvm Prestige

Le marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a clôturé la semaine du 27 avril au 3 mai 2026 sur une note positive caractérisée par une progression de ses indices phares, dont Brvm Composite, Brvm 30 et Brvm Prestige, respectivement de +0,33 % à 403,93 points, +0,53 % à 190,82 points et +0,0 3% à 158,27 points.

Cette dynamique du marché s'explique par une progression des secteurs « Services publics » (+12,95 %), « Énergies » (+1,34 %), « Télécommunications » (+1,34 %) et « Services financiers » (+0,80 %). Seuls les secteurs « Consommations discrétionnaires » (-7,22 %), « Consommations de bases » (-2,91 %) et « Industries » (-0,68 %) ont tiré le marché vers le bas. En revanche, l'activité boursière a régressé cette semaine avec un volume de 2 337 837 titres échangés, en repli de 70,83 % par rapport à la semaine précédente (8 013 678 titres).

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Le titre Ecobank transnational incorporated Togo (Eti Tg) s'est imposé, une nouvelle fois, comme la valeur vedette du marché, représentant à lui seul 70,28 % du volume transigé. En valeur, les transactions ont atteint 5,53 milliards de FCfa, en régression de 41,00 % par rapport aux 9,38 milliards de la semaine précédente. Sur le podium des titres les plus échangés en valeur, Société générale Côte d'Ivoire domine les échanges avec 26,10 % des transactions.

Côté performances individuelles, Sodec enregistre la plus forte hausse hebdomadaire (+24,93 %), tandis que Safca Côte d'Ivoire enregistre la plus forte baisse (-13,53 %). Au total, le marché compte 22 valeurs en hausse contre 19 en baisse et 6 sont restées stationnaires.

Concernant le compartiment obligataire de la Brvm, il affiche une capitalisation boursière de 12 147,86 milliards de FCfa, représentant 43,84 % de la capitalisation globale du marché (27 707 milliards de FCfa) au 30 avril 2026, en hausse de 1,13 % par rapport à celle enregistrée la semaine dernière. L'obligation « État du Sénégal 6,75 % 2025-2032 » s'impose, une nouvelle fois, comme la plus active sur ce compartiment avec 37,74 % des transactions en valeur, lesquelles se sont chiffrées à 496,79 millions de FCfa contre 6,08 milliards la semaine précédente, soit un repli de 91,82 %. P

our ce qui est du Marché des Titres publics, plus de 222 milliards de FCfa ont été levés cette semaine, contre 213,11 milliards de FCfa la semaine précédente, soit une progression de 4,30 %. Les instruments émis ont concerné des Bons assimilables du Trésor (Bat) et des Obligations assimilables du Trésor (Oat) de l'État de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau et du Mali. Le rendement moyen pondéré du marché est ressorti en moyenne à 6,86 % contre 7,55 % la semaine dernière, le meilleur rendement ayant été proposé par l'État de la Guinée-Bissau (8,15 %).