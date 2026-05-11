Sénégal: Thiès - Un individu déféré pour usurpation de fonction, viol, chantage sexuel et escroquerie

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Thiès a procédé, le 6 mai 2026, au défèrement d'un individu poursuivi pour usurpation de fonction, viol, chantage sexuel et escroquerie.

L'affaire a débuté le 1er mai 2026, aux environs de 19h30, à la suite d'un signalement effectué par le responsable d'un hôtel de la ville. Une jeune femme, accompagnée de son nourrisson âgé de deux mois, avait perdu connaissance à la réception après avoir déclaré être victime d'un kidnapping.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, domiciliée à Yenne, entretenait une relation à distance avec le suspect rencontré sur Facebook. Se présentant sous une fausse identité, ce dernier aurait pris en charge son déplacement jusqu'à Thiès.

Une fois arrivée sur place, la jeune femme aurait été conduite dans une chambre d'hôtel où le mis en cause l'aurait contrainte à un rapport sexuel malgré son refus explicite et sa situation de jeune maman. Avant les faits, la victime avait toutefois réussi à alerter sa soeur vivant à Thiès. L'arrivée rapide de cette dernière, accompagnée de son mari, a permis de mettre fin à la séquestration présumée.

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L'exploitation du téléphone portable du suspect a permis aux enquêteurs de contredire sa version des faits. Celui-ci soutenait qu'il s'agissait d'un rapport consenti. Cependant, les échanges retrouvés dans l'appareil démontreraient que la victime avait clairement exprimé son indisponibilité.

Les investigations ont également conduit à la découverte de plusieurs vidéos intimes impliquant d'autres victimes sénégalaises. L'une d'elles a affirmé avoir été séduite par le suspect qui se faisait passer pour un agent administratif à l'AIBD. Selon son témoignage, il lui aurait promis un projet de mariage avant de disparaître après avoir soutiré de l'argent à son entourage.