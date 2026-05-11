Sénégal: Prix Marc-Vivien Foé 2026 - Lamine Camara termine deuxième

11 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Le milieu international sénégalais Lamine Camara a décroché la deuxième place du Prix Marc-Vivien Foé 2026 derrière le Malien Mamadou Sangaré, auteur d'une saison exceptionnelle avec le RC Lens.

Sous les couleurs de l'AS Monaco, le jeune milieu sénégalais a confirmé tout son potentiel cette saison. Combatif, discipliné et très influent dans le jeu monégasque, il s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes joueurs africains évoluant en Europe.

Avec 94 points obtenus lors du vote final, Lamine Camara poursuit son ascension au plus haut niveau après ses distinctions individuelles remportées avec les sélections nationales sénégalaises et ses performances remarquées en Ligue 1.

Cette deuxième place vient confirmer le poids grandissant des joueurs sénégalais dans le championnat français, même si le Sénégal attend toujours son premier sacre dans cette distinction créée en 2009 par RFI et France 24.

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