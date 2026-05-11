Mali: Prix Marc-Vivien Foé 2026 - Mamadou Sangaré sacré meilleur joueur africain de Ligue 1

Le milieu malien Mamadou Sangaré a remporté l'édition 2026 du Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Le trophée, décerné conjointement par Radio France Internationale et France 24, vient consacrer la remarquable saison réalisée par le joueur du RC Lens.

À 23 ans, le Malien s'est imposé comme l'une des grandes révélations du championnat français grâce à sa régularité, son impact dans l'entrejeu et son volume de jeu impressionnant. Ses performances ont largement convaincu le jury composé de journalistes spécialisés.

Avec ce sacre, Mamadou Sangaré devient le premier joueur malien à inscrire son nom au palmarès du prestigieux trophée créé en hommage à l'ancien international camerounais Marc-Vivien Foé.