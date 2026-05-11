Mali: La population sous blocus crie famine, le gouvernement refuse de négocier avec les «terroristes»

Au Mali, un peu moins de deux semaines après les attaques jihadistes contre sept localités du pays , les voix favorables à la junte s'élèvent pour refuser tout dialogue avec le Jnim affilié à Al-Qaïda. Jeudi le ministre malien des Affaires étrangères l'a martelé face aux diplomates accrédités à Bamako et vendredi deux associations proches de la junte l'ont réaffirmé tandis que le blocus décrété par le Jnim se fait ressentir.

Devant le corps diplomatique accrédité dans son pays, le ministre des Affaires étrangères du Mali répond à la frange de la classe politique locale qui appelle à un dialogue avec les jihadistes qui occupent une partie du pays. « Je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années », assure Abdoulaye Diop.

En clair, l'option du moment est de combattre sur le terrain. Dans ce cadre le Mali a, d'après nos informations, reçu de nouveaux matériels militaires russes, rapporte notre correspondant régional, Serge Daniel.

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Au Nord, le principal objectif des autorités est de reprendre le contrôle de la ville de Kidal désormais aux mains des groupes armés. C'est probablement pourquoi les mercenaires russes et l'armée malienne, après avoir abandonné deux localités de la région de Kidal, ont pris position et renforcé leur présence à Aguelok, autre ville de la même région.

Sur le terrain, au Sud, la priorité est de libérer tous les axes routiers obstrués par les jihadistes qui imposent un nouveau blocus. Ce samedi, des centaines de véhicules et de passagers ainsi que des marchandises étaient toujours bloqués à différents endroits du pays.

Des blocus durement ressentis par les populations

Dans le centre du pays à Diafarabé, dans la région de Mopti, la situation humanitaire reste alarmante. La ville est sous blocus du Jnim depuis bientôt un an, précisément depuis le 12 mai 2025.

L'appel à l'aide lancé aux autorités de la transition samedi dernier, dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, est pour l'instant resté sans effet, selon des habitants joints par RFI. Le manque de vivres et de produits de première nécessité atteint désormais un seuil critique. Plus de nourriture, presque plus de médicaments, et des soins devenus insuffisants pour une population épuisée par le blocus. Entre peur, pénurie et isolement, les habitants disent vivre dans un profond désespoir comme en témoigne cet habitant joint au téléphone par nos confrères de RFI en Mandenkan et en fulfulde.

« Personne ne rentre, personne ne sort. Le blocus est total. Tout ce que nous avions ici comme vivres est épuisé. C'est la famine qui s'installe. Nous avons échangé avec les responsables du détachement militaire. Ils nous ont promis de nous envoyer des vivres par un convoi prochainement, mais nous attendons toujours. Et cet échange est intervenu après une manifestation des jeunes et des femmes. Là, c'est vraiment le désespoir ! Il n'y a plus rien ! Avant, pendant la période de crue, nous parvenions à faire entrer des vivres par voie fluviale, petit à petit, malgré tous les risques qu'il y avait. Moi-même, j'ai pris une balle lors d'une de ces tentatives. J'ai eu un bras fracturé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais ici, c'est la survie totale. Notre seul souhait, c'est d'avoir à manger. C'est tout ce que nous voulons pour l'instant. »