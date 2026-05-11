Burundi: L'opposition suspend sa participation à l'élection présidentielle de 2027

La date de la présidentielle burundaise, fixée au 3 mai 2027, a été annoncée vendredi 8 mai 2026 par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Dans un communiqué commun, les partis d'opposition CNL, Uprona, Codebu, DCP et Frodebu exigent l'organisation d'un dialogue national comme préalable à toute élection.

Pour les signataires, s'engager dans une présidentielle serait « prématuré et inopportun ». Leur crainte ? Une répétition du scénario des législatives de 2025, lors desquelles ils avaient dénoncé de nombreuses irrégularités pour, déplorent-ils aucune réforme n'ait été menée depuis. D'où leur demande : l'ouverture d'un dialogue politique national pour, disent-ils, « tirer les leçons du passé ».

« Si les élections sont organisées comme nous l'avons vu en 2025, participer à de telles élections, ce serait un mensonge, pointe Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti Uprona. Ce serait encore provoquer des problèmes au niveau de la cohésion sociale, parce que même la CENI qui organise n'est pas indépendante aujourd'hui. Il faut quand même qu'on en discute et que nous puissions nous rassurer effectivement que cette fois-ci, elles sont libres. »

« Ils conditionnent toujours leur participation »

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Une position que déplore Doriane Munezero, secrétaire nationale du parti au pouvoir le CNDD-FDD, chargée de la communication : « C'est dommage. Le parti CNDD-FDD est fermement attaché au pluralisme politique, mais une démocratie mature, comme nous la concevons au Burundi, ne peut pas fonctionner sous la menace permanente du boycott à chaque cycle électoral. Voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ils conditionnent toujours leur participation. Donc, c'est un peu dommage pour la démocratie burundaise. »

Pour l'instant, le gouvernement n'a pas réagi à cette demande de dialogue. En revanche, le CNDD-FDD a déjà investi son candidat pour l'élection présidentielle : l'actuel président, Évariste Ndayishimiye, depuis avril 2026.

En 2025, la candidature aux élections législatives d'Agathon Rwasa, l'un des principaux opposants, ancien président du CNL, avait été écartée par la Céni.