Gabon: L'ONG Nouvelle Planète livre le dispensaire réhabilité de Kery Paga

Le village Kery Paga, situé dans le département de l'Ogooué et des Lacs, dispose désormais d'un centre de santé moderne. Entièrement réhabilité et équipé par l'ONG internationale Nouvelle Planète, ce dispensaire a été officiellement inauguré ce week-end lors d'une cérémonie solennelle présidée par les autorités locales.

La structure sanitaire, composée de sept pièces, comprend notamment une pharmacie approvisionnée en médicaments et en équipements essentiels, une salle d'hospitalisation équipée de lits, une salle technique dotée d'installations électriques destinées à assurer le fonctionnement permanent du centre, une salle d'urgence et des bureaux de consultations. Cette infrastructure vise à mettre fin au calvaire des populations qui devaient jusqu'alors parcourir de longues distances pour recevoir des soins de base.

Lors de la remise des clés, le coordinateur national de Nouvelle Planète, Boby Yalitoungou, a réaffirmé l'engagement de son organisation qui est de favoriser l'accès aux soins de santé communautaires. « Dans le souci d'atteindre l'objectif de santé communautaire accessible à tous, nous offrons aujourd'hui à la population un dispensaire totalement réhabilité et équipé », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les responsables de l'ONG, cette réhabilitation fait suite à une mission d'identification et d'évaluation de l'état des structures sanitaires du département de l'Ogooué et des Lacs. À l'issue de cette mission, un programme quadriennal portant sur la réhabilitation de plusieurs dispensaires a été mis en place. De nombreux villages ont déjà bénéficié de ce vaste projet, dont Kery Paga.

Pour le Directeur Régional de la Santé, Franklin Ntsagamba, cette initiative s'aligne sur la vision des plus hautes autorités : « Cette inauguration ne constitue pas une fin en soi mais une nouvelle étape de notre quête permanente d'un système de santé plus accessible ».

Le préfet a, pour sa part, invité les populations à préserver les infrastructures mises à leur disposition et à en assurer l'entretien afin de garantir leur durabilité. Il a toutefois précisé que tout acte de vandalisme ou d'incivisme sera sanctionné.

Les habitants de Kery Paga et des localités environnantes ont exprimé leur satisfaction face à la remise en service du dispensaire. « Nous souffrions quand ce dispensaire était fermé. Il fallait parfois transporter les malades à pieds jusqu'au PK15 ou Lambaréné lorsqu'on a n'a pas d'argent », témoigne une riveraine.

Cette réhabilitation marque une étape importante dans la réduction des inégalités sanitaires en zone rurale, et s'inscrit dans la politique de renforcement de l'accès aux soins de santé prônée par les autorités gabonaises.