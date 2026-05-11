Afrique: CAN 2027 - Le tirage au sort des éliminatoires fixé au 19 mai, le Gabon toujours sans sélectionneur

La Confédération africaine de football (Confédération africaine de football) a officiellement arrêté la date du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. L'opération se tiendra le 19 mai prochain et marquera le lancement du chemin vers une édition prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Cette phase qualificative s'annonce déjà intense, avec un calendrier clairement défini par l'instance dirigeante du football africain.

Programme des éliminatoires :

Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026

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Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026

Journées 5 et 6 : du 23 au 30 mars 2027

Au total, les sélections africaines engagées devront négocier plusieurs fenêtres internationales déterminantes pour décrocher leur billet pour la phase finale

Sur le continent plusieurs nations avancent déjà leurs préparatifs mais la situation reste préoccupante pour certaines équipes.

C'est notamment le cas du Gabon, qui à ce stade, ne dispose toujours pas de sélectionneur. Une situation d'attente qui pourrait peser lourd dans la préparation des prochaines échéances alors que la compétition se structure déjà autour de repères clairs.