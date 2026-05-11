Angola: Gabon/Angola - Trois accords majeurs signés pour renforcer l'économie et les échanges

11 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par DMN

En visite officielle à Luanda, le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue angolais João Lourenço ont signé trois accords de coopération destinés à renforcer les relations entre le Gabon et l'Angola.

Ces conventions concernent notamment l'agriculture, la gestion des ressources forestières, la sécurité ainsi que le transport maritime.

Concrètement, ces accords pourraient permettre au Gabon de développer davantage sa production agricole, renforcer les échanges commerciaux, améliorer la sécurité maritime et créer de nouvelles opportunités économiques entre les deux pays.

Cette coopération ouvre également la voie à davantage d'investissements, de partenariats et de circulation des biens dans plusieurs secteurs stratégiques.

À travers cette dynamique, le Gabon poursuit son ouverture économique et sa volonté de bâtir une économie plus forte et plus diversifiée.

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